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Jorrel Hato verrast op compleet nieuwe positie bij Chelsea

25 augustus 2026, 10:40
Hato vs Spurs
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Jorrel Hato heeft maandagavond bij Chelsea op een voor hem onbekende positie gespeeld, maar kan terugkijken op een voldoende optreden. De verdediger oogde soms wat onzeker, maar maakte over het algemeen een degelijke indruk bij zijn Premier League-debuut voor de Londenaren.

Hato werd maandagavond in het duel tussen Fulham en Chelsea (2-3) door trainer Xabi Alonso opgesteld als linkerwingback. Chelsea had het totaal niet makkelijk met Fulham op Craven Cottage, maar zegevierde uiteindelijk wel. Hato deed 65 minuten mee. Daarna werd hij als linkerwingback vervangen door Pep Chavarria.

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Het was een positie waarop de Nederlander nog nooit eerder speelde, zo zag ook de BBC. "Hij speelde in een onbekende wingback-rol, had vroeg in de wedstrijd een veelbelovende dribbel en paste zich goed aan", klinkt het. Hato krijgt van het medium een 6.

The Independent was vooral onder de indruk van de aanvallende bijdrage van Hato aan het elftal van Alonso. "Opvallend goed naar voren met stormachtige runs. Soms wat onzeker in de verdediging, maar nog steeds fatsoenlijk: 7."

Ook Football London beoordeelt Hato met een 6. "De Nederlander dreef zo vaak als hij kon met de bal naar voren vanaf linksback. Hij was niet opvallend, maar streed goed", zo oordeelt het medium.

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Fulham - Chelsea

Fulham
2 - 3
Chelsea
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2026/2027

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Jorrel Hato

Jorrel Hato
Chelsea
Team: Chelsea
Leeftijd: 20 jaar (7 mrt. 2006)
Positie: V (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Chelsea
1
0
2025/2026
Chelsea
22
0
2024/2025
Ajax
31
2
2023/2024
Ajax
33
1

Meer info

Stand Premier League 2026/2027

Premier League
GS
DS
PT
4
Everton
1
2
3
5
Hull
1
2
3
6
Chelsea
1
1
3
7
Ipswich
1
1
3
8
Man City
1
1
3

Complete Stand

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