Robert Eenhoorn krijgt sneer uit onverwachte hoek: 'Ik ben kwaad!'

Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn heeft een slechte beurt gemaakt met zijn uitspraken over het vuurwerkincident bij SC Cambuur - Feyenoord. Dat vindt Albert Verlinde, die maandagavond in Goedenavond Nederland hard uithaalt naar de bestuurder.

Het ging zondag in de twaalfde minuut van de wedstrijd helemaal mis in Leeuwarden, toen vanuit het uitvak volop vuurwerk werd afgestoken. Het vuurwerk belandde op het veld, in de buurt van spelers, maar ook in de vakken van de Cambuur-supporters. Daarbij raakten in totaal zeven mensen gewond. Na afloop van het duel kwam Eenhoorn direct voor de camera om zijn visie op het incident te geven. Zijn woorden vallen echter niet bij iedereen goed.

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"Ik word sowieso al kwaad op de directeur van Feyenoord", begint Verlinde maandagavond in Goedenavond Nederland. "Hier zijn mensen die gewoon vuurwerk op zich afgegooid hebben gekregen. En het enige waar een directeur van Feyenoord zich druk om maakt, is dat er misschien in de toekomst geen supporters meer naar uitwedstrijden mogen...", verzucht Verlinde.

"Waar is de menselijke maat om gewoon te zeggen dat je het verschrikkelijk vond", vervolgt de analist. "Er zijn zeven mensen gewond! Ik hoorde net een interview op de radio van een vader en zijn zoontje. Dat zoontje is gewoon getraumatiseerd naar bed gegaan..."

Eenhoorn sprak afkeuring wél uit

Eenhoorn heeft zich overigens wel degelijk uitgesproken tegen de vuurwerkactie: "Het is waardeloos. Ik vind het verschrikkelijk voor de supporters van SC Cambuur die gewond zijn geraakt", zei de directeur van Feyenoord onder meer in zijn interview met ESPN.