Wilco van Schaik heeft kritiek geuit op de faciliteiten in het stadion van Bodø/Glimt. De algemeen directeur van NEC noemt de omstandigheden in Noorwegen 'troosteloos' en kijkt verbaasd naar de voorzieningen die zijn club aantrof.

In gesprek met De Gelderlander laat Van Schaik vanuit het stadion van Bodø/Glimt zijn licht schijnen op de omstandigheden in Noorwegen. Hij heeft er zo zijn bedenkingen bij: "Het is een hele andere gewaarwording. Het is een beetje troosteloos hier. Het is natuurlijk hartje zomer, maar het is wel even wennen als je hier aankomt", zegt Van Schaik, die zich vervolgens kritisch uitspreekt over de kleedkamer van NEC.

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"Het ziet er troosteloos uit. Dan moet je een knop omzetten. We komen uit zon en zee. Ik heb nog niet het Champions League-gevoel. Dat moet je zelf oproepen. Ik was net in de kleedkamer. Het is brik en brak hier. We hadden gevraagd om een ijsbad, maar ze hebben gewoon een bad uit een of andere bouwmarkt gehaald en er ijs in gedaan. Het is echt ongekend."

Van Schaik ontvangt op sociale media kritische reacties wegens zijn uitspraken over de Noorse topclub: “Daar hebben nogal wat grote clubs gespeeld de afgelopen jaren en die hebben we niet zo horen klagen. Respectloos”, klinkt het op X. “Het ziet er een beetje troosteloos uit zegt hij. Rare opmerking als je net bent weggevaagd. Ik zou mij meer druk om je eigen ploeg”, oordeelt een ander.

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC heeft zo zijn bedenkingen over wat hij aantreft in het stadion van Bodø/Glimt.



,,Ik denk dat ze een bad uit één of andere bouwmarkt hebben gekocht.''#bodnec #necnijmegen pic.twitter.com/ybBISHrsj0 — Jeroen Bijma (@JeroenBijma) August 25, 2026