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Wilco van Schaik uit forse kritiek op Bodø/Glimt: 'Het is ongekend!'

25 augustus 2026, 11:15
NEC-directeur Wilco van Schaik
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Wilco van Schaik heeft kritiek geuit op de faciliteiten in het stadion van Bodø/Glimt. De algemeen directeur van NEC noemt de omstandigheden in Noorwegen 'troosteloos' en kijkt verbaasd naar de voorzieningen die zijn club aantrof.

In gesprek met De Gelderlander laat Van Schaik vanuit het stadion van Bodø/Glimt zijn licht schijnen op de omstandigheden in Noorwegen. Hij heeft er zo zijn bedenkingen bij: "Het is een hele andere gewaarwording. Het is een beetje troosteloos hier. Het is natuurlijk hartje zomer, maar het is wel even wennen als je hier aankomt", zegt Van Schaik, die zich vervolgens kritisch uitspreekt over de kleedkamer van NEC.

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"Het ziet er troosteloos uit. Dan moet je een knop omzetten. We komen uit zon en zee. Ik heb nog niet het Champions League-gevoel. Dat moet je zelf oproepen. Ik was net in de kleedkamer. Het is brik en brak hier. We hadden gevraagd om een ijsbad, maar ze hebben gewoon een bad uit een of andere bouwmarkt gehaald en er ijs in gedaan. Het is echt ongekend."

Van Schaik ontvangt op sociale media kritische reacties wegens zijn uitspraken over de Noorse topclub: “Daar hebben nogal wat grote clubs gespeeld de afgelopen jaren en die hebben we niet zo horen klagen. Respectloos”, klinkt het op X. “Het ziet er een beetje troosteloos uit zegt hij. Rare opmerking als je net bent weggevaagd. Ik zou mij meer druk om je eigen ploeg”, oordeelt een ander.

Vind jij de kritiek van Wilco van Schaik terecht?

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Kan Wilco van Schaik ook gewoon eens op de achtergrond blijven?

EuropaMango
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EuropaMango
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Vind jij de kritiek van Wilco van Schaik terecht? Geen idee, ik heb de faciliteiten daar niet gezien en niet kunnen vergelijken met die van NEC...

Kicker
761 Reacties
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Kicker
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Bij NEC zal de accommodatie echt niet beter zijn, ga daar maar wat over mekkeren.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.307 Reacties
1.428 Dagen lid
6.837 Likes
Gusa
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Kan Wilco van Schaik ook gewoon eens op de achtergrond blijven?

EuropaMango
77 Reacties
58 Dagen lid
170 Likes
EuropaMango
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Vind jij de kritiek van Wilco van Schaik terecht? Geen idee, ik heb de faciliteiten daar niet gezien en niet kunnen vergelijken met die van NEC...

Kicker
761 Reacties
772 Dagen lid
1.789 Likes
Kicker
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Bij NEC zal de accommodatie echt niet beter zijn, ga daar maar wat over mekkeren.

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