De hattrick van AS Roma-aanvaller in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Fiorentina (4-0) heeft indruk gemaakt in Italië. De Nederlandse aanvaller krijgt volop lof, terwijl Ronald Koeman in de Italiaanse media een flinke sneer te verwerken krijgt.

La Gazzetta dello Sport is enorm onder de indruk van Malen en Paulo Dybala. Laatstgenoemde was goed voor drie assists: 'Het team van Gian Piero Gasperini maakte vier doelpunten tegen Fiorentina, dat volledig werd vernietigd door het fantastische Argentijns-Nederlandse duo. Dybala verkeert in topvorm en er is altijd Malen om op terug te vallen', valt er te lezen in de roze sportkrant.

'Voor Koeman komt deze les te laat'

Artikel gaat verder onder video

Ook Corriere dello Sport is zwaar onder de indruk en legt nadrukkelijk de link met het Nederlands elftal: 'Tijdens het WK was Koeman niet tevreden over Malen. Hij had zelfs Ruud van Nistelrooij op hem gezet om hem te helpen omgaan met de druk en, hopelijk, doeltreffender te zijn. Nu maakte hij drie prachtige doelpunten en ging het Olympico uit zijn dak. Het stadion juichte hem toe, terwijl Malen twee maanden geleden in Amerika een schim van zichzelf leek. Nu heeft hij een trainer die zijn kwaliteiten wel optimaal weet te benutten. Voor Koeman komt deze les te laat, omdat Nederland een nieuwe bondscoach heeft.'

Eurosport Italia beloont Malen met een 9 en is eveneens lyrisch over zijn optreden. 'De chemie tussen Dybala en hem is waanzinnig: de twee begrijpen elkaar perfect. De spits scoorde het openingsdoelpunt en bracht de wedstrijd op gang, dankzij een meesterlijke actie waarmee hij zich losmaakte van zijn tegenstander. Vervolgens profiteert hij van nog twee assists van Dybala en scoort hij een hattrick: dominant, er zijn geen andere woorden om deze spits en dit duo te beschrijven.'