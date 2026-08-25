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Italiaanse media halen plotseling keihard uit naar Ronald Koeman

25 augustus 2026, 09:36
Ronald Koeman
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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De hattrick van AS Roma-aanvaller Donyell Malen in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Fiorentina (4-0) heeft indruk gemaakt in Italië. De Nederlandse aanvaller krijgt volop lof, terwijl Ronald Koeman in de Italiaanse media een flinke sneer te verwerken krijgt.

La Gazzetta dello Sport is enorm onder de indruk van Malen en Paulo Dybala. Laatstgenoemde was goed voor drie assists: 'Het team van Gian Piero Gasperini maakte vier doelpunten tegen Fiorentina, dat volledig werd vernietigd door het fantastische Argentijns-Nederlandse duo. Dybala verkeert in topvorm en er is altijd Malen om op terug te vallen', valt er te lezen in de roze sportkrant.

'Voor Koeman komt deze les te laat'

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Ook Corriere dello Sport is zwaar onder de indruk en legt nadrukkelijk de link met het Nederlands elftal: 'Tijdens het WK was Koeman niet tevreden over Malen. Hij had zelfs Ruud van Nistelrooij op hem gezet om hem te helpen omgaan met de druk en, hopelijk, doeltreffender te zijn. Nu maakte hij drie prachtige doelpunten en ging het Olympico uit zijn dak. Het stadion juichte hem toe, terwijl Malen twee maanden geleden in Amerika een schim van zichzelf leek. Nu heeft hij een trainer die zijn kwaliteiten wel optimaal weet te benutten. Voor Koeman komt deze les te laat, omdat Nederland een nieuwe bondscoach heeft.'

Eurosport Italia beloont Malen met een 9 en is eveneens lyrisch over zijn optreden. 'De chemie tussen Dybala en hem is waanzinnig: de twee begrijpen elkaar perfect. De spits scoorde het openingsdoelpunt en bracht de wedstrijd op gang, dankzij een meesterlijke actie waarmee hij zich losmaakte van zijn tegenstander. Vervolgens profiteert hij van nog twee assists van Dybala en scoort hij een hattrick: dominant, er zijn geen andere woorden om deze spits en dit duo te beschrijven.'

Vind jij dat Ronald Koeman Donyell Malen meer kansen had moeten geven in het Nederlands elftal?

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Jopie14
511 Reacties
202 Dagen lid
585 Likes
Jopie14
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We gaan het zien komend seizoen. Of de Serie nog steeds een topcompetitie is. Afgelopen seizoen was de Serie A niets meer dan grauwe middelmaat. De cijfers spraken voor zich.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
511 Reacties
202 Dagen lid
585 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

We gaan het zien komend seizoen. Of de Serie nog steeds een topcompetitie is. Afgelopen seizoen was de Serie A niets meer dan grauwe middelmaat. De cijfers spraken voor zich.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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AS Roma
4 - 0
Fiorentina
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Serie A
Seizoen: 2026/2027

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Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

Meer info

Stand Serie A 2026/2027

Serie A
GS
DS
PT
1
Roma
1
4
3
2
Inter
1
3
3
3
Lecce
1
2
3
4
Napoli
1
2
3
5
Milan
1
1
3

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