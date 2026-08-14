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Louis van Gaal reageert met vijf woorden op aanstelling Xavi bij Oranje

14 augustus 2026, 17:02
Xavi en Louis van Gaal
Foto: © Imago/realtimes
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Louis van Gaal heeft gereageerd op de aanstelling van Xavi Hernández als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De voormalig bondscoach van Oranje kent de Spanjaard nog uit hun gezamenlijke periode bij FC Barcelona en richtte via Instagram een persoonlijke boodschap aan zijn voormalige speler.

Van Gaal deelt in zijn Instagram Stories een foto uit hun gezamenlijke tijd bij Barcelona. Daarbij schrijft hij: "Gefeliciteerd Xavi. Veel geluk, vriend." De foto is afkomstig van FC Barcelona zelf. Op de foto staat in het Engels de tekst: "Xavi maakte zijn debuut bij FC Barcelona in 1998 onder hoofdcoach Louis van Gaal."

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Van Gaal liet eerder deze maand nog weten dat hij bereid was met de KNVB in gesprek te gaan als de voetbalbond een beroep op hem zou doen. Woensdag werd echter bekend dat Xavi de opvolger van Ronald Koeman wordt. De 46-jarige Spanjaard tekende een contract tot en met het WK van 2030.

Xavi vol lof over Van Gaal

De waardering tussen Van Gaal en Xavi is wederzijds. In het persbericht rond zijn aanstelling benadrukte Xavi hoeveel invloed Nederlandse trainers op zijn ontwikkeling hebben gehad.

"Ik vind het een enorme eer om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Als iemand die zijn opleiding heeft genoten aan de academie van FC Barcelona, met sterke invloeden van onder anderen Johan Cruijff en Rinus Michels, voel ik een bijzondere verbondenheid met het Nederlandse voetbal", zei Xavi.

"Je zou kunnen zeggen dat ik een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal ben. Ook andere grote trainers, vooral Louis van Gaal waar ik mijn debuut onder maakte bij Barcelona, en Frank Rijkaard, hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn vorming als speler en coach."

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

EuropaMango
60 Reacties
47 Dagen lid
121 Likes
EuropaMango
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oh, ik dacht dat hij zou zeggen "ik heb hem laten debuteren!" :P

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Louis van Gaal

Louis van Gaal
Functie: Coach
Leeftijd: 75 jaar (8 aug. 1951)

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