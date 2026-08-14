Louis van Gaal reageert met vijf woorden op aanstelling Xavi bij Oranje

Louis van Gaal heeft gereageerd op de aanstelling van Xavi Hernández als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De voormalig bondscoach van Oranje kent de Spanjaard nog uit hun gezamenlijke periode bij FC Barcelona en richtte via Instagram een persoonlijke boodschap aan zijn voormalige speler.

Van Gaal deelt in zijn Instagram Stories een foto uit hun gezamenlijke tijd bij Barcelona. Daarbij schrijft hij: "Gefeliciteerd Xavi. Veel geluk, vriend." De foto is afkomstig van FC Barcelona zelf. Op de foto staat in het Engels de tekst: "Xavi maakte zijn debuut bij FC Barcelona in 1998 onder hoofdcoach Louis van Gaal."

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Van Gaal liet eerder deze maand nog weten dat hij bereid was met de KNVB in gesprek te gaan als de voetbalbond een beroep op hem zou doen. Woensdag werd echter bekend dat Xavi de opvolger van Ronald Koeman wordt. De 46-jarige Spanjaard tekende een contract tot en met het WK van 2030.

Xavi vol lof over Van Gaal

De waardering tussen Van Gaal en Xavi is wederzijds. In het persbericht rond zijn aanstelling benadrukte Xavi hoeveel invloed Nederlandse trainers op zijn ontwikkeling hebben gehad.

"Ik vind het een enorme eer om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Als iemand die zijn opleiding heeft genoten aan de academie van FC Barcelona, met sterke invloeden van onder anderen Johan Cruijff en Rinus Michels, voel ik een bijzondere verbondenheid met het Nederlandse voetbal", zei Xavi.

"Je zou kunnen zeggen dat ik een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal ben. Ook andere grote trainers, vooral Louis van Gaal waar ik mijn debuut onder maakte bij Barcelona, en Frank Rijkaard, hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn vorming als speler en coach."