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Ronald de Boer sneert naar Noa Lang: 'Als jij zo reageert...'

14 augustus 2026, 17:31
Noa Lang en Ronald de Boer
Foto: © Imago/realtimes
4 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Ronald de Boer vindt de reactie van Noa Lang op zijn kritiek veelzeggend. Volgens de analist bevestigt de aanvaller van Napoli met zijn reactie juist zijn eerdere woorden.

De discussie tussen De Boer en Lang ontstond tijdens het duel tussen Ajax en Shelbourne in de Johan Cruijff ArenA. Toen kwam namelijk een mogelijke transfer van Lang naar Ajax ter sprake. De Boer, die als analist werkzaam is bij Ziggo Sport, sprak zich daarbij kritisch uit over Lang. De oud-voetballer gaf aan dat hij de kwaliteiten van de aanvaller kon waarderen, maar moeite had met diens persoonlijkheid. "Er is toch wat mis met die jongen", zei de analist onder meer.

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Lang kreeg de uitspraken van de oud-speler van onder meer FC Barcelona via sociale media mee. Hij besloot vervolgens te reageren met de volgende tekst: "Bullshit praten op de naam voor wat eigen aandacht part 764886."

'Het doet mij niets'

VoetbalPrimeur vroeg De Boer vrijdag naar de reactie van Lang. De analist vindt die reactie veelzeggend. "Het doet mij niets. Het geeft mijn gelijk aan als je zo reageert. Ik denk dat ik het goed verwoord heb en denk dat heel veel mensen achter mij staan daarin. Als hij komt, mag hij het tegendeel bewijzen. Als hij het Ajax-shirt aantrekt, hoop ik dat hij de pannen van het dak speelt. We gaan het zien!"

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dilima1966
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Lang gaat het niet worden voor ajax de transfer som zal veel te hoog zijn voor ajax

Gusa
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Gusa
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Dat is ook precies wat ik dacht toen ik die reactie van Lang zag.

Fritz Korbach
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Fritz Korbach
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@Gusa eens! Had klasse geweest als hij daar anders op had gereageerd en daarmee ook het tegendeel bewijst

Brabo64
4 Reacties
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Brabo64
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Ronald de Boer heeft helemaal gelijk. Lang moet zo ver mogelijk van de Arena wegblijven.

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.951 Reacties
1.159 Dagen lid
18.642 Likes
dilima1966
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Lang gaat het niet worden voor ajax de transfer som zal veel te hoog zijn voor ajax

Gusa
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1.295 Reacties
1.418 Dagen lid
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Gusa
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Dat is ook precies wat ik dacht toen ik die reactie van Lang zag.

Fritz Korbach
9 Reacties
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@Gusa eens! Had klasse geweest als hij daar anders op had gereageerd en daarmee ook het tegendeel bewijst

Brabo64
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Brabo64
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Ronald de Boer heeft helemaal gelijk. Lang moet zo ver mogelijk van de Arena wegblijven.

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Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 27 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2025/2026
Galatasaray
13
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
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4

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