Ronald de Boer sneert naar Noa Lang: 'Als jij zo reageert...'

Ronald de Boer vindt de reactie van op zijn kritiek veelzeggend. Volgens de analist bevestigt de aanvaller van Napoli met zijn reactie juist zijn eerdere woorden.

De discussie tussen De Boer en Lang ontstond tijdens het duel tussen Ajax en Shelbourne in de Johan Cruijff ArenA. Toen kwam namelijk een mogelijke transfer van Lang naar Ajax ter sprake. De Boer, die als analist werkzaam is bij Ziggo Sport, sprak zich daarbij kritisch uit over Lang. De oud-voetballer gaf aan dat hij de kwaliteiten van de aanvaller kon waarderen, maar moeite had met diens persoonlijkheid. "Er is toch wat mis met die jongen", zei de analist onder meer.

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Lang kreeg de uitspraken van de oud-speler van onder meer FC Barcelona via sociale media mee. Hij besloot vervolgens te reageren met de volgende tekst: "Bullshit praten op de naam voor wat eigen aandacht part 764886."

'Het doet mij niets'

VoetbalPrimeur vroeg De Boer vrijdag naar de reactie van Lang. De analist vindt die reactie veelzeggend. "Het doet mij niets. Het geeft mijn gelijk aan als je zo reageert. Ik denk dat ik het goed verwoord heb en denk dat heel veel mensen achter mij staan daarin. Als hij komt, mag hij het tegendeel bewijzen. Als hij het Ajax-shirt aantrekt, hoop ik dat hij de pannen van het dak speelt. We gaan het zien!"