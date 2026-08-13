Nigel de Jong en Clarence Seedorf krijgen volop lof toegezwaaid in De Oranjezomer. Het duo, respectievelijk directeur topvoetbal en commissaris bij de KNVB, toverde woensdag vrijwel uit het niets Xavi Hernández uit de hoed als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Chris Woerts is enthousiast over de Spanjaard, ook Wierd Duk komt met goedkeurende woorden.

Na het vertrek van Ronald Koeman leek het er wekenlang op dat Michael Reiziger de nieuwe bondscoach zou gaan worden. Arne Slot, Peter Bosz en Erik ten Hag bleken om uiteenlopende redenen niet haalbaar en met Louis van Gaal, die zichzelf min of meer opwierp als kandidaat, werd niet eens gesproken. Dat gebeurde wél met Reiziger, de huidige bondscoach van Jong Oranje, maar zijn mogelijke komst leidde tot veel verbaasde reacties.

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De afgelopen dagen klonken echter steeds meer geruchten over een buitenlandse kandidaat. Twee werden er bij naam genoemd: Roberto Martínez en Xavi. Laatstgenoemde is het dus geworden: woensdagavond kondigde de KNVB aan dat het een akkoord heeft bereikt met de oud-speler en -trainer van FC Barcelona, die met Spanje twee Europese titels én een wereldtitel in de wacht sleepte, over een contract tot en met het WK van 2030.

"Geweldige keuze, denk ik", zegt Woerts in een eerste reactie. "Hij heeft een geweldige carrière gehad, een hele goede keuze van de KNVB", vervolgt de sportmarketeer. Ook de vermoedelijke samenstelling van de technische staf kan op goedkeuring rekenen van Woerts: "Waarschijnlijk zal óf Patrick Kluivert, óf Michael Reiziger, assistent worden. Dat was nog even in dubio, maar het is denk ik een hele sterke combi richting de eerste wedstrijd in september (tegen Duitsland, red.)."

Duk haakt in: "We mogen nou ook niet meer zeiken over het duo De Jong - Seedorf, die hebben uiteindelijk toch een grote jongen uit de hoed getoverd", meent de Telegraaf-journalist. "Het is natuurlijk een geweldige keuze. Echt, fantastisch, toch? Ik bedoel: hij is een grootheid in het voetbal en staat eigenlijk ook voor Nederlands voetbal", verwijst Duk naar het 'Nederlandse' verleden van Xavi, die bij Barcelona debuteerde onder Louis van Gaal en later onder Frank Rijkaard zijn eerste (van vier) Champions Leagues won.

VIDEO | Chris Woerts heeft duidelijke mening over aanstelling van Xavi als bondscoach van Oranje