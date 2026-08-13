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'We mogen nu niet meer zeiken over het duo De Jong - Seedorf'

13 augustus 2026, 06:25
Clarence Seedorf en Nigel de Jong
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Nigel de Jong en Clarence Seedorf krijgen volop lof toegezwaaid in De Oranjezomer. Het duo, respectievelijk directeur topvoetbal en commissaris bij de KNVB, toverde woensdag vrijwel uit het niets Xavi Hernández uit de hoed als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Chris Woerts is enthousiast over de Spanjaard, ook Wierd Duk komt met goedkeurende woorden.

Na het vertrek van Ronald Koeman leek het er wekenlang op dat Michael Reiziger de nieuwe bondscoach zou gaan worden. Arne Slot, Peter Bosz en Erik ten Hag bleken om uiteenlopende redenen niet haalbaar en met Louis van Gaal, die zichzelf min of meer opwierp als kandidaat, werd niet eens gesproken. Dat gebeurde wél met Reiziger, de huidige bondscoach van Jong Oranje, maar zijn mogelijke komst leidde tot veel verbaasde reacties.

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De afgelopen dagen klonken echter steeds meer geruchten over een buitenlandse kandidaat. Twee werden er bij naam genoemd: Roberto Martínez en Xavi. Laatstgenoemde is het dus geworden: woensdagavond kondigde de KNVB aan dat het een akkoord heeft bereikt met de oud-speler en -trainer van FC Barcelona, die met Spanje twee Europese titels én een wereldtitel in de wacht sleepte, over een contract tot en met het WK van 2030.

"Geweldige keuze, denk ik", zegt Woerts in een eerste reactie. "Hij heeft een geweldige carrière gehad, een hele goede keuze van de KNVB", vervolgt de sportmarketeer. Ook de vermoedelijke samenstelling van de technische staf kan op goedkeuring rekenen van Woerts: "Waarschijnlijk zal óf Patrick Kluivert, óf Michael Reiziger, assistent worden. Dat was nog even in dubio, maar het is denk ik een hele sterke combi richting de eerste wedstrijd in september (tegen Duitsland, red.)."

Duk haakt in: "We mogen nou ook niet meer zeiken over het duo De Jong - Seedorf, die hebben uiteindelijk toch een grote jongen uit de hoed getoverd", meent de Telegraaf-journalist. "Het is natuurlijk een geweldige keuze. Echt, fantastisch, toch? Ik bedoel: hij is een grootheid in het voetbal en staat eigenlijk ook voor Nederlands voetbal", verwijst Duk naar het 'Nederlandse' verleden van Xavi, die bij Barcelona debuteerde onder Louis van Gaal en later onder Frank Rijkaard zijn eerste (van vier) Champions Leagues won.

VIDEO | Chris Woerts heeft duidelijke mening over aanstelling van Xavi als bondscoach van Oranje

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Jopie14
468 Reacties
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559 Likes
Jopie14
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Chris Woerts en Wierd Duk juichen het toe. Waar blijft de Minister President met zijn goedkeuring?

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
468 Reacties
190 Dagen lid
559 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Chris Woerts en Wierd Duk juichen het toe. Waar blijft de Minister President met zijn goedkeuring?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Xavier Hernández Creus
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (25 jan. 1980)

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