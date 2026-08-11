merkt dat Liverpool aan een nieuw hoofdstuk is begonnen na het vertrek van Arne Slot. De aanvoerder kijkt met veel waardering terug op de samenwerking met zijn landgenoot, maar heeft inmiddels ook zijn volledige steun uitgesproken richting diens opvolger Andoni Iraola. Tegelijkertijd hoopt Van Dijk dat Liverpool de selectie richting het sluiten van de transfermarkt verder versterkt.

"Het voelt absoluut alsof we een beetje in een overgangsfase zitten. Het is aan iedereen die bij Liverpool betrokken is om ervoor te zorgen dat we iets opbouwen waarmee we de komende jaren succesvol kunnen zijn", zegt Van Dijk in de Engelse pers.

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De ambities voor het nieuwe seizoen zijn daarbij onverminderd groot. "Dit jaar willen we succesvol zijn, maar er moet nog heel veel gebeuren. We weten allemaal hoe moeilijk het is om in de Premier League, League Cup, FA Cup en Champions League te spelen. Daarom hebben we iedereen op zijn best nodig."

Van Dijk heeft sinds de komst van Iraola regelmatig contact gehad met de nieuwe hoofdtrainer. De verdediger heeft hem duidelijk gemaakt dat hij als aanvoerder beschikbaar is om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

"We hebben in de eerste week na zijn aanstelling een heel goed gesprek gehad. Het belangrijkste voor hem om te weten, is dat ik er voor hem ben. Wat hij ook nodig heeft, wat hij wil weten of wat hij wil dat ik voor het team doe: ik ben er. Hopelijk gaan we dit seizoen succesvol zijn."

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Daarbij wil Van Dijk niets afdoen aan de periode onder Slot. "Zonder Arne en zijn staf tekort te willen doen: we hebben samen een geweldige tijd gehad, maar vorig jaar was natuurlijk een teleurstelling. Nu hebben we een nieuwe trainer met nieuwe manieren van voorbereiden. We moeten ons dus aanpassen aan de nieuwe staf en andere trainingsmethodes. Ik werkte graag onder Arne en ik weet zeker dat ik ook graag met de nieuwe trainer zal werken."

Van Dijk verwelkomt Araújo bij Liverpool

Iraola krijgt achterin in ieder geval versterking. Liverpool rondde maandag de huurtransfer van Ronald Araújo af. De 27-jarige international van Uruguay komt voor één seizoen over van Barcelona en kan behalve centraal achterin ook als rechtsback uit de voeten.

Die laatste positie geldt als een kwetsbare plek binnen de selectie. Conor Bradley werkt nog altijd aan zijn herstel van een zware knieblessure, terwijl Jeremie Frimpong na een verstoord eerste seizoen op Anfield nog geen vaste plek in de basis heeft afgedwongen. Ook Joe Gomez en Giovanni Leoni zijn momenteel niet beschikbaar.

Van Dijk houdt zich op de vlakte over de komst van Araújo, maar maakt duidelijk dat de verdediger goed zal worden ontvangen. "Iedere speler die bij de club komt, zullen we welkom heten."

Araújo zelf kijkt reikhalzend uit naar zijn periode bij Liverpool. "Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik ben ontzettend blij. Voor mij was dit op dit moment in mijn carrière de ideale stap. Ik denk dat het ook een stap was die ik moest zetten. Zodra ik hoorde van de interesse van Liverpool, is alles echt heel snel gegaan."

De Uruguayaan is overtuigd van zijn keuze. "Ik ben superblij dat ik hier ben en heb enorm veel zin om te beginnen. Ik ben blij met de interesse en dit was op het juiste moment de juiste stap."

Liverpool mogelijk nog niet klaar op transfermarkt

Van Dijk sluit bovendien niet uit dat Liverpool voor het sluiten van de transfermarkt op 1 september nog meer versterkingen binnenhaalt. De club wil de aanvallende opties graag uitbreiden en heeft interesse in Bradley Barcola van Paris Saint-Germain.

"Laten we kijken wat de komende weken gaan brengen", zegt de aanvoerder. "Iedere kwaliteit die we aan deze ploeg kunnen toevoegen, is absoluut welkom. Dus we zullen zien."

Ook Jérémy Jacquet moet Liverpool nog extra mogelijkheden geven. De verdediger, voor een dikke zestig miljoen euro overgenomen van Stade Rennais, wordt voorzichtig gebracht nadat hij het einde van het vorige seizoen bij Rennes met blessureleed kampte. Daardoor ontbrak hij ook nog.

"Ik heb nog niets van hem op het veld gezien. Ik heb hem wel gesproken. Ik zie hem rondlopen en we praten met elkaar. Ik kan niet wachten om hem weer op het veld te zien en ik hoop dat dat heel snel gebeurt", vertelt Van Dijk.

Over het moment waarop Jacquet daadwerkelijk kan aansluiten, houdt de Nederlander een slag om de arm. "Ik ben geen dokter, dus ik weet niet precies hoe de situatie ervoor staat. Maar ik heb het gevoel dat hij deze week misschien weer het veld op kan. Hopelijk zo snel mogelijk."

Van Dijk zelf maakte zondag zijn eerste speelminuten van de voorbereiding. Hij stond bijna een uur op het veld tijdens de 2-3 nederlaag tegen AS Monaco op Anfield. Liverpool kwam eerst met 2-0 voor, maar gaf die voorsprong uit handen. Kort voor rust veroorzaakte Van Dijk een strafschop na een overtreding op Aleksandr Golovin, die de penalty vervolgens zelf benutte.