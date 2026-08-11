Tadic haalt grote naam naar de Goffert voor NEC - Olympiakos

N.E.C. krijgt vanavond tijdens de return tegen Olympiakos Piraeus steun van een hele bekende naam. Edin Džeko heeft plaatsgenomen op de tribune in een uitverkocht Goffertstadion en is daarmee getuige van de cruciale Champions League-wedstrijd van de Nijmegenaren. De aanwezigheid van de veertigjarige Bosnische topspits is op uitnodiging van Dušan Tadić.

De twee aanvallers kennen elkaar goed uit hun gezamenlijke periode bij Fenerbahçe. In Istanbul vormden de routiniers gedurende de seizoenen 2023/2024 en 2024/2025 een ervaren aanvalsduo. Dat leverde voorafgaand aan de aftrap direct een mooi moment op. Tijdens de line-up op het veld merkte de Serviër zijn oude ploeggenoot op. De kersverse speler van N.E.C. kon een glimlach niet onderdrukken en zwaaide vanaf het veld naar de spits op de tribune, waarna de Bosniër het tafereel zag en direct breedlachend terugzwaaide.

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Tadić begint het beslissende duel namens de ploeg van trainer Dick Schreuder in de basis en kan dus rekenen op de steun van zijn oude vriend. De linkspoot maakte eind vorige maand transfervrij de overstap naar Nijmegen, waar de spelmaker een contract voor twee seizoenen tekende. De nieuwe nummer tien is inmiddels een van de grote blikvangers van de Eredivisie-club. De Nijmegenaren begonnen aan de return in de derde kwalificatieronde met de doelpuntloze remise uit de heenwedstrijd in Griekenland als uitgangspunt.

Terwijl de tussenstand in Nijmegen momenteel op 0-0 staat, staat er voor de thuisploeg veel op het spel. De winnaar van het tweeluik blijft in de race voor de competitiefase van het miljardenbal en treft in de play-offs de winnaar van de ontmoeting tussen FK Bodø/Glimt en Union Sint-Gillis. Voor Džeko is het een bijzondere manier om een oude bekende weer aan het werk te zien. De ex-speler van onder meer Manchester City, AS Roma en Internazionale is zelf tegenwoordig actief voor Schalke 04. De targetman verlengde begin deze maand zijn contract bij de Duitse promovendus met één jaar tot medio 2027. Voor de Gelderse club is de aanwezigheid van de veelscorende spits vooral een extra opvallend detail op een avond waarop alles draait om de grootste Europese droom uit de clubgeschiedenis.