Verrassing uit Brazilië: Corinthians verlengt contract van Memphis Depay niet

Corinthians heeft besloten om het contract van niet te verlengen, zo laat de Braziliaanse club weten in een statement. Waar trainer Fernando Diniz onlangs nog de verwachting uitsprak dat de verbintenis van de aanvaller zou worden opengebroken, blijkt dit nu definitief van de baan. De beslissing in São Paulo is uitsluitend om financiële redenen genomen.

Het nieuws komt als een grote verrassing, aangezien de club uit Brazilië eerder nog heel andere signalen afgaf. Na de recente 2-0 competitiezege op Red Bull Bragantino van afgelopen zondag gaf Diniz nog aan dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal zijn contract zou gaan verlengen. De Oranje-international was sinds eind juli officieel clubloos, maar trainde wel gewoon volledig mee met de selectie en werd onlangs nog medisch fit verklaard. Ondanks deze positieve signalen trekt Corinthians nu toch de stekker uit de samenwerking. De club benadrukt in het statement dat het besluit volledig losstaat van de sportieve prestaties van Memphis. De financiële situatie van de vereniging zou het simpelweg niet toelaten om een nieuwe verbintenis van deze omvang aan te gaan.

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‘Na een zorgvuldige analyse hebben uitsluitend financiële redenen en de verplichting om de club verantwoord te beheren de doorslag gegeven’, laat Corinthians weten. Volgens de club zou het aangaan van een nieuwe financiële verplichting van deze grootte niet passen binnen bij het beleid dat noodzakelijk is om de continuïteit van de club te waarborgen. Corinthians spreekt tegelijkertijd zijn dank uit aan Memphis en zijn entourage. De Braziliaanse grootmacht benadrukt dat beide partijen vanaf het begin van de onderhandelingen naar de best mogelijke oplossing hebben gezocht. De club noemt Memphis bovendien een ‘uitzonderlijke atleet’ en stelt dat juist zijn bijzondere status ervoor heeft gezorgd dat het proces langer duurde dan gebruikelijk.

Memphis speelde uiteindelijk 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij twintig keer scoorde. Zijn periode in São Paulo leverde bovendien drie hoofdprijzen op. In 2025 won hij met de club het Campeonato Paulista en de Copa do Brasil, terwijl daar in 2026 de Supercopa Rei bijkwam. De wegen tussen Memphis en Corinthians scheiden daarmee definitief. De clubleiding laat weten dat voorzitter Osmar Stabile de komende dagen tijdens een persconferentie verdere uitleg zal geven over het besluit en de financiële situatie van de club.

Voor Memphis begint ondertussen de zoektocht naar een nieuwe club. De Nederlander is transfervrij en kan daardoor zonder transfersom worden opgepikt. Corinthians maakt in ieder geval duidelijk dat het afscheid niets afdoet aan de waardering voor zijn prestaties in São Paulo.