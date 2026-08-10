Míchel Sánchez geeft stevig signaal af: ‘Hij mag weg’

heeft zijn laatste minuten in het shirt van Ajax mogelijk al gespeeld. De vleugelspeler moest de zeventienjarige Abdellah Ouazane zondag voor zich dulden, waardoor de rol van de Noor uitgespeeld lijkt. Dat stelt Johan Inan van het Algemeen Dagblad althans.

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax ontstond er een opvallend moment tijdens de warming-up van de Amsterdammers. Hoewel Godts op het opstellingsformulier bij de eerste elf stond, warmden Ouazane en Edvardsen zich op. Wat bleek: Godts was niet fit genoeg om te starten, waarna Ouazane hem verving.

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Het probleem voor Ajax tegen PEC was dat de ploeg nauwelijks diepgang had. “En dat terwijl Míchel in een analyse van de selectie voor hij begon al weinig diepgang kon vinden”, schrijft Inan, clubwatcher van Ajax namens het AD, in een stuk van PEC - Ajax.

“Wie dat wel heeft? Oliver Edvardsen. Door te kiezen voor toptalent Ouazane links voorin gaf Míchel een stevig signaal af aan de kleine Noor. Hij mag weg”, vervolgt de journalist.

Edvardsen bleef zondag negentig minuten op de bank tegen PEC Zwolle. Tijdens de tweede wedstrijd tegen Vojvodina en vorige week tegen Shelbourne deed Sánchez wel een beroep op de Noor, maar alsnog zou hij dus mogen vertrekken.