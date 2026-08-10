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Míchel Sánchez geeft stevig signaal af: ‘Hij mag weg’

10 augustus 2026, 13:55
Michel Sanchez
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Oliver Edvardsen heeft zijn laatste minuten in het shirt van Ajax mogelijk al gespeeld. De vleugelspeler moest de zeventienjarige Abdellah Ouazane zondag voor zich dulden, waardoor de rol van de Noor uitgespeeld lijkt. Dat stelt Johan Inan van het Algemeen Dagblad althans.

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax ontstond er een opvallend moment tijdens de warming-up van de Amsterdammers. Hoewel Godts op het opstellingsformulier bij de eerste elf stond, warmden Ouazane en Edvardsen zich op. Wat bleek: Godts was niet fit genoeg om te starten, waarna Ouazane hem verving.

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Het probleem voor Ajax tegen PEC was dat de ploeg nauwelijks diepgang had. “En dat terwijl Míchel in een analyse van de selectie voor hij begon al weinig diepgang kon vinden”, schrijft Inan, clubwatcher van Ajax namens het AD, in een stuk van PEC - Ajax.

“Wie dat wel heeft? Oliver Edvardsen. Door te kiezen voor toptalent Ouazane links voorin gaf Míchel een stevig signaal af aan de kleine Noor. Hij mag weg”, vervolgt de journalist.

Edvardsen bleef zondag negentig minuten op de bank tegen PEC Zwolle. Tijdens de tweede wedstrijd tegen Vojvodina en vorige week tegen Shelbourne deed Sánchez wel een beroep op de Noor, maar alsnog zou hij dus mogen vertrekken.

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Johan Inan zuigt uit zijn duim: 'Hij mag weg'

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.282 Reacties
1.414 Dagen lid
6.777 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Johan Inan zuigt uit zijn duim: 'Hij mag weg'

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Oliver Edvardsen

Oliver Edvardsen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 27 jaar (19 mrt. 1999)
Positie: AM, M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
0
0
2025/2026
Ajax
18
0
2024/2025
Go Ahead
14
8
2023/2024
Go Ahead
33
7

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Eredivisie
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Groningen
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