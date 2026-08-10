Floranus meerdere duels geschorst na donkerrode kaart tegen Ajax

Sherel Floranus moet de komende wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. De rechtsback van PEC Zwolle, die in het duel met Ajax een donkerrode kaart pakte, is door de aanklager betaald voetbal voor drie duels geschorst, waarvan één duel voorwaardelijk.
Floranus drukte zondagmiddag nadrukkelijk zijn stempel op de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax (0-2). De thuisploeg hield de Amsterdammers lange tijd prima onder controle en gaf weinig kansen weg, totdat de verdediger met een spijkerharde tackle Lucas Rosa onderuit kegelde. Scheidsrechter Yannick van der Laan kon niets anders doen dan Floranus de rode kaart tonen.
De aanklager betaald voetbal heeft maandag besloten om Floranus voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk, te schorsen. Hierdoor mist de international van Curaçao de uitwedstrijden tegen FC Twente en sc Heerenveen. PEC heeft het schikkingsvoorstel geaccepteerd.
Zo’n twintig minuten na de rode kaart sloeg Ajax toe via Jorthy Mokio. In de blessuretijd verdubbelde de ploeg van Míchel Sánchez de voorsprong dankzij een intikker van Julian Brandt.
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Als veerman 1 wedstrijd krijgt voor en bebloede hoofd- nek wond, wordt dit en 1 helft niet spelen
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Zou wel in beroep gaan, alles kan nu
Als veerman 1 wedstrijd krijgt voor en bebloede hoofd- nek wond, wordt dit en 1 helft niet spelen