Live voetbal

Floranus meerdere duels geschorst na donkerrode kaart tegen Ajax

10 augustus 2026, 15:27
Overtreding Floranus op Lucas Rosa
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Sherel Floranus moet de komende wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. De rechtsback van PEC Zwolle, die in het duel met Ajax een donkerrode kaart pakte, is door de aanklager betaald voetbal voor drie duels geschorst, waarvan één duel voorwaardelijk.

Floranus drukte zondagmiddag nadrukkelijk zijn stempel op de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax (0-2). De thuisploeg hield de Amsterdammers lange tijd prima onder controle en gaf weinig kansen weg, totdat de verdediger met een spijkerharde tackle Lucas Rosa onderuit kegelde. Scheidsrechter Yannick van der Laan kon niets anders doen dan Floranus de rode kaart tonen.

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De aanklager betaald voetbal heeft maandag besloten om Floranus voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk, te schorsen. Hierdoor mist de international van Curaçao de uitwedstrijden tegen FC Twente en sc Heerenveen. PEC heeft het schikkingsvoorstel geaccepteerd.

Zo’n twintig minuten na de rode kaart sloeg Ajax toe via Jorthy Mokio. In de blessuretijd verdubbelde de ploeg van Míchel Sánchez de voorsprong dankzij een intikker van Julian Brandt.

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Dave80
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gewoon in beroep gaan zoals veerman, krijg je maar 1 wedstrijd

Kramer
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Zou wel in beroep gaan, alles kan nu

Bassiedieallesbeterweet
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Als veerman 1 wedstrijd krijgt voor en bebloede hoofd- nek wond, wordt dit en 1 helft niet spelen

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Dave80
80 Reacties
763 Dagen lid
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Dave80
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gewoon in beroep gaan zoals veerman, krijg je maar 1 wedstrijd

Kramer
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Kramer
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Zou wel in beroep gaan, alles kan nu

Bassiedieallesbeterweet
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Als veerman 1 wedstrijd krijgt voor en bebloede hoofd- nek wond, wordt dit en 1 helft niet spelen

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Sherel Floranus

Sherel Floranus
PEC Zwolle
Team: PEC
Leeftijd: 27 jaar (23 aug. 1998)
Positie: V (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PEC
1
0
2025/2026
PEC
32
1
2024/2025
Almere
2
0
2023/2024
Almere
29
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3

Complete Stand

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