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PSV bereikt akkoord: Driouech kan voor miljoenen vertrekken

10 augustus 2026, 16:21
Couhaib Driouech PSV
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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PSV en Rangers FC hebben een mondeling akkoord op hoofdlijnen bereikt over de transfer van Couhaib Driouech, zo meldt Mounir Boualin van Soccernews. De Schotse topclub betaalt naar verwachting een bedrag van ongeveer acht tot 8,5 miljoen euro voor de 24-jarige vleugelaanvaller. Daarmee lijken de Eindhovenaren een aanzienlijke winst te boeken op de speler..

De onderhandelingen tussen de betrokken partijen kwamen de afgelopen dagen in een stroomversnelling. De ploeg uit Glasgow meldde zich vorige week al met een openingsbod van circa 7,5 miljoen euro, maar dat voorstel werd resoluut van tafel geveegd. PSV hield vast aan een vraagprijs van minimaal acht miljoen euro, waarna de club besloot door te pakken en tegemoet te komen aan de wensen uit Eindhoven. Inmiddels is ook de Marokkaans international zelf nagenoeg rond met Rangers over een vierjarig contract met een aanzienlijk salaris.

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Lange tijd leek de toekomst van de dribbelaar in Spanje te liggen. Celta de Vigo toonde zeer concrete interesse, bracht een officieel bod uit en leek begin augustus zelfs op pole-position te liggen om de handtekening van de aanvaller te bemachtigen. De linksbuiten zou aanvankelijk ook meer hebben gevoeld voor een overstap naar de Spaanse competitie, mede vanwege zijn voorkeur voor Zuid-Europa. Uiteindelijk wist Rangers de strijd echter te winnen door de ex-speler van Excelsior te overtuigen met een duidelijk sportief plan en het perspectief dat hem in Schotland wordt geboden.

Met de naderende transfer komt er na twee jaar een einde aan de periode van Driouech in Eindhoven. De aanvaller kwam in de zomer van 2024 voor een bedrag van om en nabij de 4 miljoen euro over uit Kralingen. Hoewel hij onder Peter Bosz nooit uitgroeide tot een onbetwiste basisspeler, bleek hij een waardevolle kracht in de breedte. In totaal kwam de buitenspeler tot 61 officiële optredens voor PSV, waarin hij goed was voor twaalf doelpunten en tien assists. 

De overstap naar Ibrox is op dit moment nog niet volledig afgerond. Volgens de laatste berichtgeving moeten er nog enkele administratieve details worden gladgestreken en wacht de medische keuring nog. Er is nog geen specifieke datum gecommuniceerd voor deze tests of de officiële presentatie, maar de verwachting is dat Rangers de deal op zeer korte termijn wil bezegelen. Zodra de keuring geen problemen oplevert, staat niets een definitief vertrek bij PSV nog in de weg.

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Jan Scheffers
14 Reacties
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22 Likes
Jan Scheffers
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Ik vind het een blunder van het management, desnoods als een soort pinchhitter ,champions leaqe echt te belachelijk voor woorden

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jan Scheffers
14 Reacties
1.112 Dagen lid
22 Likes
Jan Scheffers
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vind het een blunder van het management, desnoods als een soort pinchhitter ,champions leaqe echt te belachelijk voor woorden

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Couhaib Driouech

Couhaib Driouech
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (17 apr. 2002)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
-
-
2025/2026
PSV
29
4
2024/2025
Jong PSV
3
2
2024/2025
PSV
15
2

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