Romano ziet opvallende verandering bij Noa Lang en komt met update over Ajax

Fabrizio Romano heeft naar buiten gebracht dat momenteel een sterke indruk achterlaat in de voorbereiding van Napoli onder leiding van de nieuwe trainer Massimiliano Allegri. Volgens de transferjournalist houdt Ajax de situatie rondom de Oranje-international nauwlettend in de gaten, maar is er vooralsnog geen officieel bod uitgebracht.

De vleugelaanvaller is deze zomer teruggekeerd in Napels na een verhuurperiode van zes maanden aan Galatasaray. Hoewel Lang na een eerdere duimblessure weer volledig fit is en zich nadrukkelijk laat zien op het trainingsveld, heeft Napoli hem officieel in de etalage gezet. De Italiaanse club verlangt een transfersom van ongeveer 25 miljoen euro voor de linkspoot. Dit zou een verlies betekenen ten opzichte van de kleine dertig miljoen euro die vorig jaar aan PSV werd overgemaakt.

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In een nieuwe video bespreekt Romano de laatste ontwikkelingen en de hernieuwde vorm van de aanvaller. "Lang maakt momenteel een sterke indruk in de voorbereiding", aldus de Italiaan. "Hij vertoont weer de kwaliteiten waarvoor Napoli hem vorig jaar naar Italië haalde, en veel minder de vorm die hij later in het seizoen liet zien". Wat betreft een overstap naar de Eredivisie is de journalist helder: "Vooralsnog heeft Ajax geen officieel voorstel neergelegd, voor zover ik weet". Wel voegt hij daaraan toe: "Er wordt wel contact onderhouden met de entourage van Lang en er zijn gesprekken gevoerd met zijn zaakwaarnemers". Technisch directeur Jordi Cruijff heeft deze verkennende gesprekken inmiddels gevoerd.

Een eventuele transfer van de ex-speler van PSV staat echter niet op zichzelf. Bij de Amsterdamse club wordt Lang gezien als de ideale opvolger van Mika Godts. De Belgische aanvaller staat in de concrete belangstelling van Paris Saint-Germain, dat een bod van veertig tot vijfenveertig miljoen euro heeft uitgebracht. Ajax verlangt zelf een bedrag tussen de zestig en vijfenzeventig miljoen euro voor Godts. Aan de kant van Napoli speelt er ook een transfercarrousel. De Italianen hebben interesse in Exequiel Zeballos van Boca Juniors, op wie ook Celta de Vigo jaagt. Voor Napoli kan de komst van de Argentijnse speler pas concreet worden wanneer er financiële en sportieve ruimte ontstaat binnen de selectie.

Zodra de deal rondom Godts definitief is afgerond, kan de situatie in een stroomversnelling raken. Mocht de Belg inderdaad naar Parijs vertrekken, dan ontstaat er voor Ajax de mogelijkheid om de interesse in Lang concreet te maken. Dat zou Napoli vervolgens de gewenste ruimte bieden om Zeballos naar Europa te halen. Tot die tijd lijkt de dribbelaar zich in Italië vooral te focussen op zijn voorbereiding onder Allegri.