Feyenoord ziet opnieuw kansen bij talent dat eerder voor Ajax koos

Feyenoord houdt de situatie rondom Paulo Da Silva nauwlettend in de gaten en ziet opnieuw mogelijkheden om de jonge spits aan te trekken. Volgens WFCGroningen hebben de Rotterdammers inmiddels weer contact gezocht met de entourage van de aanvaller. De club viste eerder dit jaar nog achter het net, maar hoopt dat de komst van een nieuwe concurrent bij Jong Ajax de deur naar De Kuip alsnog opent.

De achttienjarige spits maakte eind januari de overstap van N.E.C. naar de Amsterdamse grootmacht. Feyenoord had de speler destijds ook al in het vizier, maar zag de jeugdinternational uiteindelijk voor de hoofdstad kiezen. Na een korte periode bij Ajax Onder 19 sloot de Nederlands-Portugese voetballer aan bij de beloftenploeg, waar eind februari tegen Helmond Sport direct het eerste doelpunt werd gevierd. Een half jaar na de transfer is de Rotterdamse interesse echter nog altijd springlevend en is aan de speler laten weten dat hij welkom is.

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De hernieuwde interesse vanuit Rotterdam-Zuid wordt direct gevoed door recente ontwikkelingen op sportcomplex De Toekomst. Ajax versterkte de aanvalslinie van Jong Ajax recentelijk met Diego Pugno. De twintigjarige Italiaan wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Juventus, waarbij tevens een optie tot koop van circa één miljoen euro is bedongen. Door de komst van de spits is de concurrentiestrijd in de Amsterdamse voorhoede flink toegenomen. Door de stevige concurrentie moet Da Silva afwachten hoeveel perspectief er daadwerkelijk is op structurele speelminuten in de Keuken Kampioen Divisie. Feyenoord volgt de situatie op de voet en hoopt dat het toekomstperspectief van de ex-speler van N.E.C. in Amsterdam dusdanig verandert dat een overstap bespreekbaar wordt.

Of de hernieuwde toenadering daadwerkelijk tot een pikante binnenlandse transfer leidt, zal de komende weken moeten blijken. WFCGroningen meldt in ieder geval dat de lijntjes weer zijn uitgegooid en dat de directie in De Kuip hoopt te profiteren van de volle bezetting bij de rivaal. Daarmee dreigt de tiener enkele maanden na zijn spraakmakende wintertransfer opnieuw het middelpunt te worden van een strijd tussen de twee traditionele topclubs.