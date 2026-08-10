Opvallend geluid: Louis van Gaal niet in beeld voor bondscoachschap

De KNVB heeft Louis van Gaal na het vertrek van Ronald Koeman helemaal niet benaderd voor een mogelijke terugkeer als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat stelt Telegraaf-journalist Mike Verweij in de podcast Kick-off. Hoewel de ervaren oefenmeester zelf aangaf open te staan voor een nieuwe termijn, heeft de voetbalbond de pijlen intern al langer op een andere kandidaat gericht.

Na de uitschakeling van Oranje op het WK tegen Marokko legde Koeman zijn functie neer. Sindsdien is de zoektocht naar een opvolger in volle gang. Van Gaal liet onlangs weten fitter te zijn dan ooit en de KNVB graag te willen helpen. Toch blijkt de ex-bondscoach volgens Verweij nooit daadwerkelijk in beeld te zijn geweest in Zeist. "Louis van Gaal heeft tijdens zijn 75ste verjaardag tegen een aantal mensen gezegd dat hij echt totaal niet benaderd is", vertelt Verweij. "Ondanks het feit dat hij wel heeft gezegd beschikbaar te zijn om te praten over een nieuwe termijn als bondscoach. Hij is dus echt niet in beeld", verduidelijkt de journalist.

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Volgens hem hoeft de technische leiding niet per se te zoeken naar een gevestigde naam of een toptrainer van buitenaf. De bond zou Michael Reiziger, de huidige keuzeheer van Jong Oranje, al geruime tijd als een zeer serieuze optie zien. Dat Arne Slot afhaakte omdat hij een contract voor twee jaar wilde en de bond inzette op vier jaar, is volgens Verweij dan ook geen reden voor het afketsen van die gesprekken. "Het is heel raar, want na elk groot eindtoernooi hoort er bij de KNVB een eindevaluatie te zijn", stelt de verslaggever. Een tweejarige verbintenis zou volgens hem juist logisch zijn. "Na twee jaar moet je dat gewoon wegen", klinkt het. Verweij denkt dan ook dat Slot niet de absolute topkandidaat was. "Het was dus helemaal geen issue. Ik denk dat de KNVB Michael Reiziger al veel eerder in hun hoofd had", aldus de journalist.

Toch houdt de Telegraaf-verslaggever een slag om de arm over de definitieve aanstelling. De voetbalbond kan nog altijd voor een verrassing kiezen. "Misschien komt er wel een konijn uit de hoge hoed hè", stelt Verweij. Daarbij wordt ook gekeken naar eerdere adviezen van technisch commissaris Clarence Seedorf om bij de zoektocht buiten de gebruikelijke kaders te denken. Een buitenlandse bondscoach behoort volgens de journalist eveneens tot de mogelijkheden. "Een buitenlandse bondscoach en er zijn natuurlijk wel geschikte kandidaten. Robert Martinez, Xavi", somt hij op.

Voorlopig bevindt de trainerszoektocht zich echter in een fase van radiostilte. Reiziger voerde eerder al positieve gesprekken met De Jong en Seedorf, maar zit momenteel in de wachtkamer. Eén ding lijkt in ieder geval zeker: de naam van Van Gaal kan definitief van het wensenlijstje worden geschrapt.