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Ajax-aankopen nu al afgeschreven: 'Het zijn Mislintat-achtige allures'

10 augustus 2026, 18:45
Jordi Cruijff Ajax
Foto: © Imago/realtimes
4 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Frans Thomése is nog niet te spreken over de dure aankopen van Jordi Cruijff bij Ajax. De schrijver, die wekelijks aanschuift in de podcast Hard Gras, geeft aan dat het transferbeleid van Ajax hem doet denken aan het tijdperk van Sven Mislintat.

Cruijff heeft de selectie van Ajax deze zomer flink onder handen. Hij haalde met Julian Brandt (transfervrij) en Marc Ter Stegen (huur) een aantal spelers naar Amsterdam, die al het nodige bewezen hebben. Ook de ervaren Caio Henrique (9 miljoen euro) en Marcos Leanordo (20 miljoen) kwamen naar de Johan Cruijff ArenA. Alleen vallen die dure aankopen tegen, zo stelt Thomése al na slechts één speelronde in de Hard Gras podcast.

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"Caio Henrique, die kan niet aanvallen", begint Thomése. "Daar heb je niets aan, want hij kan ook geen combinaties maken. Ik vind dit niet echt een topaankoop, tot nu toe. Owen Wijndal is aanvallend beter, maar verdedigend gezien wel slechter."

De schrijver vervolgt: "Het is net als die Marcos Leonardo. Hij kan ook heel weinig, vind ik. Dat is even slikken. Hij maaide veel over de bal heen en met zijn techniek dacht je niet dat hij heel goed kon schieten of zo. Het zijn Sven Mislintat-achtige allures. Twintig miljoen euro! Dat heeft zelfs Mislintat bijna nooit neergelegd voor een kruk."

Suse van Kleef neemt het op voor Leonardo

Journaliste Suse van Kleef, eveneens te gast in de podcast, neemt het vervolgens op voor Leonardo. Zij vindt dat de kritiek op de Braziliaanse spits wel erg snel komt: "Ik vind echt dat deze jongen veel te vroeg wordt afgeschreven. Hij heeft ook een goede connectie met Julian Brandt, viel mij op. Ik spreek je over twee maanden over deze jongen."

Henrique en Leonardo gaan slagen bij Ajax

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John van Berkum
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Bassiedieallesbeterweet
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Frans Thomése???? Wie

Gusa
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Sorry, wie? 🤷🏻‍♂️

Kramer
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Alles wordt maar geplaatst.. Anti Cruijff campagne is gestart hoor. 😂. Henrigue ben ik zelf ook nog niet van overtuigt, vooral aanvallend, maar Leonardo gaat wel goed komen. Als Wijndal donderdag weer goed speelt dan kan je voorlopig nog niet om hem heen. Henrique kan je gebruiken voor de wedstrijden waar je meet defensieve zekerheid wilt en misschien op het middenveld juistt meer aanvallend vermogen neerzet.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

John van Berkum
6 Reacties
729 Dagen lid
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John van Berkum
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Gaan we nu een mening van een schrijver plaatsen op een voetbal site!!!!!

Bassiedieallesbeterweet
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Frans Thomése???? Wie

Gusa
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Gusa
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Sorry, wie? 🤷🏻‍♂️

Kramer
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Kramer
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Alles wordt maar geplaatst.. Anti Cruijff campagne is gestart hoor. 😂. Henrigue ben ik zelf ook nog niet van overtuigt, vooral aanvallend, maar Leonardo gaat wel goed komen. Als Wijndal donderdag weer goed speelt dan kan je voorlopig nog niet om hem heen. Henrique kan je gebruiken voor de wedstrijden waar je meet defensieve zekerheid wilt en misschien op het middenveld juistt meer aanvallend vermogen neerzet.

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