Ajax-aankopen nu al afgeschreven: 'Het zijn Mislintat-achtige allures'

Frans Thomése is nog niet te spreken over de dure aankopen van Jordi Cruijff bij Ajax. De schrijver, die wekelijks aanschuift in de podcast Hard Gras, geeft aan dat het transferbeleid van Ajax hem doet denken aan het tijdperk van Sven Mislintat.

Cruijff heeft de selectie van Ajax deze zomer flink onder handen. Hij haalde met Julian Brandt (transfervrij) en Marc Ter Stegen (huur) een aantal spelers naar Amsterdam, die al het nodige bewezen hebben. Ook de ervaren Caio Henrique (9 miljoen euro) en Marcos Leanordo (20 miljoen) kwamen naar de Johan Cruijff ArenA. Alleen vallen die dure aankopen tegen, zo stelt Thomése al na slechts één speelronde in de Hard Gras podcast.

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"Caio Henrique, die kan niet aanvallen", begint Thomése. "Daar heb je niets aan, want hij kan ook geen combinaties maken. Ik vind dit niet echt een topaankoop, tot nu toe. Owen Wijndal is aanvallend beter, maar verdedigend gezien wel slechter."

De schrijver vervolgt: "Het is net als die Marcos Leonardo. Hij kan ook heel weinig, vind ik. Dat is even slikken. Hij maaide veel over de bal heen en met zijn techniek dacht je niet dat hij heel goed kon schieten of zo. Het zijn Sven Mislintat-achtige allures. Twintig miljoen euro! Dat heeft zelfs Mislintat bijna nooit neergelegd voor een kruk."

Suse van Kleef neemt het op voor Leonardo

Journaliste Suse van Kleef, eveneens te gast in de podcast, neemt het vervolgens op voor Leonardo. Zij vindt dat de kritiek op de Braziliaanse spits wel erg snel komt: "Ik vind echt dat deze jongen veel te vroeg wordt afgeschreven. Hij heeft ook een goede connectie met Julian Brandt, viel mij op. Ik spreek je over twee maanden over deze jongen."