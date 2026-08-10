Feyenoord worstelt met contractverlenging: FC Twente ruikt kansen

Feyenoord slaagt er vooralsnog niet in om een akkoord te bereiken met over een nieuw contract, zo meldt De Telegraaf. De onderhandelingen met de zeventienjarige aanvaller verlopen uiterst moeizaam, terwijl FC Twente de rechtsbuiten nog altijd nadrukkelijk in het vizier heeft. De Tukkers houden de situatie in Rotterdam nauwlettend in de gaten, ondanks het feit dat de club op het punt staat om zich te versterken met een andere vleugelspeler.

De zoon van voormalig Oranje-international Ruben Schaken ligt momenteel nog tot medio 2028 vast in De Kuip. De Rotterdamse club probeert die verbintenis open te breken om andere clubs af te weren, maar stuit daarbij op complicaties. Eerder bracht FC Twente al een officieel bod van circa één miljoen euro uit op de jeugdinternational. Dat voorstel werd door Feyenoord resoluut van tafel geveegd, waarna de stadionclub naar verluidt een bedrag van tien miljoen euro verlangde. Vader Ruben Schaken bestempelde die hoge vraagprijs destijds publiekelijk als "sabotage".

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Opvallend genoeg staat de Enschedese belangstelling voor het talent los van de aanstaande komst van Filip Thorvaldsen. De Noor bevindt zich momenteel in Enschede voor een medische keuring en komt over van Vålerenga. Met die overgang is een bedrag gemoeid van 5,5 tot 6,5 miljoen euro, wat een clubrecord zou betekenen voor de ploeg van trainer John van den Brom. Toch ziet de clubleiding in de jonge Feyenoorder nog altijd een uitstekende investering voor de toekomst. De vleugelspeler zou in De Grolsch Veste een contract voor drie seizoenen kunnen ondertekenen, de maximale duur voor een speler onder de achttien jaar.

Ondanks de contractperikelen heeft de jonge rechtspoot zich sportief gezien in de kijker gespeeld. De aanvaller scoorde onlangs twee keer in een oefenduel van Feyenoord Onder 21 tegen de leeftijdsgenoten van Real Madrid. Na die overtuigende optredens en de toenemende transfergeruchten mocht de tiener aansluiten bij de hoofdmacht. Sinds begin deze maand traint het talent structureel mee met de A-selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Zijn sterke optredens hebben zijn positie binnen de selectie versterkt, maar zorgen tegelijkertijd voor meer kapers op de kust. Volgens De Telegraaf hebben inmiddels ook buitenlandse clubs hun oog laten vallen op de beloftevolle speler. Voor Feyenoord is er alles aan gelegen om snel een doorbraak te forceren in de gesprekken, om te voorkomen dat een van de grotere talenten uit de eigen jeugdopleiding voor een relatief laag bedrag de deur achter zich dichttrekt. FC Twente wacht de ontwikkelingen in Rotterdam intussen rustig af.