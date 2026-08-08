Feyenoord O21 wint met indrukwekkende cijfers van Real Madrid O19

Feyenoord Onder 21 heeft zaterdag korte metten gemaakt met de Onder 19-lichting van Real Madrid, zo meldt Feyenoord Youth Watcher op Bluesky. De talentvolle Rotterdammers waren in de Spaanse hoofdstad met liefst 0-3 te sterk voor Real Madrid Onder 19.

Jerayno Schaken, de zeventienjarige zoon van voormalig buitenspeler Ruben Schaken, was de grote man aan Rotterdamse zijde. De aanvaller, die in de belangstelling staat van FC Twente, nam zowel de 0-1 als de 0-2 voor zijn rekening.

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Nog voor rust maakte Feyenoord Onder 21 de 0-3, via middenvelder Nick de Koning. Aan die tussenstand was op dat moment niets af te dingen. Volgens Feyenoord Youth Watcher namen de talenten van Real Madrid slechts één keer het doel van Stenn de Mol onder vuur, nota bene via een vrije trap.

In de tweede helft hield de ploeg van trainer Adri Poldervaart de poorten gesloten en bleef het bij 0-3.