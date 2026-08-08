De vader van , Jorge Messi, is op 68-jarige leeftijd overleden. Volgens Argentijnse media stierf hij vrijdagavond rond 22.00 uur in een kliniek in Rosario. Jorge Messi kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen. Hij speelde gedurende vrijwel de gehele loopbaan van zijn zoon een bepalende rol achter de schermen.

Een exacte doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De familie Messi meldde tijdens het WK van 2026 al dat Jorge onder medische begeleiding stond. Destijds werd aangegeven dat hij herstellende was en zich binnen zijn ziektebeeld gunstig ontwikkelde. Over de aard van zijn gezondheidsproblemen werden geen verdere mededelingen gedaan.

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Tijdens dat WK was al duidelijk dat Lionel Messi een moeilijke periode doormaakte. Nadat de Argentijn in zijn eerste wedstrijd drie keer had gescoord, sprak hij over omstandigheden buiten het voetbal die hem emotioneel raakten. “Het heeft helemaal niets met voetbal te maken. Ik heb een paar moeilijke, zware dagen achter de rug. Ik ben de hele delegatie dankbaar, want zoals altijd staan ze naast me”, vertelde Messi.

Ook tegenover zijn voormalig ploeggenoot en huidig tv-persoonlijkheid Juan Pablo Sorín verwees Messi naar de situatie binnen zijn familie. “Vooral vanwege mijn familie. Die is er altijd en staat altijd naast me. We zitten nu in een moeilijke periode. Er kwam daardoor veel samen, maar natuurlijk waren de emoties er ook vanwege deze groep. Het is een geweldige groep die me steunt en ervoor zorgt dat ik gelukkig kan zijn”, legde hij uit.

Jorge Messi stond vanaf het begin naast Lionel

Jorge Messi was veel meer dan alleen de vader van de Argentijnse superster. Hij groeide uit tot een van de belangrijkste vertrouwenspersonen rond Lionel en speelde een centrale rol in diens zakelijke en sportieve loopbaan.

Zelf werd Jorge opgeleid tot chemisch technicus en ging hij in de jaren tachtig aan de slag bij staalbedrijf Acindar, waar hij uiteindelijk manager werd. Ook had hij in zijn jeugd voetbalambities. Hij speelde als middenvelder in de jeugdopleiding van Newell's Old Boys, maar stopte met voetballen toen hij zijn militaire dienstplicht moest vervullen.

Toen duidelijk werd dat Lionel over uitzonderlijk talent beschikte, stond zijn vader voortdurend langs de velden van het jeugdcomplex van Newell's. Jorge zette zich vervolgens in om de hormoonbehandeling van zijn zoon geregeld en betaald te krijgen. Toen dat in Argentinië niet lukte en ook een mogelijke overstap naar River Plate strandde, richtte hij zijn blik op Europa.

De familie waagde uiteindelijk de stap naar Barcelona. Jorge wist daarbij een uitzonderlijke constructie tot stand te brengen: de Catalaanse club haalde een dertienjarige buitenlandse speler naar Spanje en nam daarnaast onder meer de medische behandeling, huisvesting en financiële ondersteuning van de familie voor zijn rekening.

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De eerste periode in Barcelona verliep echter moeizaam. Een deel van het gezin kon moeilijk wennen aan het leven in Europa, maar Jorge liet Lionel zelf beslissen of hij wilde doorzetten. De jonge Messi wilde blijven en zijn vader bleef bij hem in Spanje.

“Mijn vader stond altijd naast me. We hebben veel vervelende dingen meegemaakt. Soms sloot ik mezelf op in mijn kamer om alleen te huilen en deed hij hetzelfde zonder dat ik het zag. We deden allebei alsof het goed ging, terwijl dat niet zo was. Mijn vader vroeg me wat ik wilde doen: doorgaan of terug naar huis. Ik wilde doorgaan en hij bleef bij me”, vertelde Messi in 2007.

Vader, adviseur en onderhandelaar

Naarmate Messi uitgroeide tot een wereldster, veranderde ook de rol van zijn vader. Jorge bleef dicht bij zijn zoon, maar trad nauwelijks in de publiciteit. Hij gaf door de jaren heen slechts enkele interviews en koos er doorgaans voor buiten de schijnwerpers te blijven.

Achter de schermen was zijn invloed juist groot. Jorge hield zich bezig met de verplichtingen van zijn zoon buiten het veld, was betrokken bij belangrijke carrièrebeslissingen en kreeg een prominente rol in onderhandelingen rond het merk Messi en grote commerciële partijen.

In een interview uit 2007 richtte Jorge zich zelf rechtstreeks tot zijn zoon. “Je weet heel goed dat we veel goede en minder goede momenten hebben meegemaakt. Uit die moeilijke momenten zijn we altijd sterker gekomen en we willen dat dat zo blijft, omdat het ons sterker maakt in het leven. Het helpt jou ook om te zijn wie je bent, want ik vind dat je boven alles niet alleen een goede voetballer, maar vooral een geweldig mens bent”, zei hij destijds.

Jorge was getrouwd met Celia Cuccittini en vader van Lionel, Rodrigo, Matías en María Sol. Volgens Infobae overleed hij vrijdagavond in zijn geboortestad Rosario, waar hij vanwege zijn langdurige ziekte in een kliniek was opgenomen.