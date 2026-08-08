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Van Bronckhorst verrast: Valente is nieuwe aanvoerder van Feyenoord

8 augustus 2026, 14:11
Valente Van Persie Feyenoord
Foto: © Imago
5 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. De Rotterdamse club heeft zaterdag bekendgemaakt dat de middenvelder komend seizoen de aanvoerdersband draagt. Daarmee maakt trainer Giovanni van Bronckhorst een opvallende keuze, aangezien Givairo Read en Tjark Ernst kort geleden nog nadrukkelijk naar voren werden geschoven als de belangrijkste kandidaten.

Feyenoord moest deze zomer op zoek naar een nieuwe captain na het vertrek van Timon Wellenreuther naar VfL Wolfsburg. Ook vice-aanvoerder Gernot Trauner vertrok uit De Kuip, waardoor Van Bronckhorst bij zijn terugkeer in Rotterdam een nieuwe hiërarchie binnen zijn selectie moest bepalen.

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Eind juli leek Valente daarbij nog niet bovenaan het lijstje te staan. Tijdens de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano kreeg Read de aanvoerdersband om zijn arm. Van Bronckhorst liet destijds weten dat ook de nieuw aangetrokken doelman Ernst serieus in beeld was.

Read en Ernst leken vooraan te staan bij Feyenoord

Dat Read tegen Rayo Vallecano als captain begon, betekende volgens Van Bronckhorst nog niet dat de twintigjarige verdediger automatisch de vaste aanvoerder zou worden. De trainer wilde de beslissing bewust uitstellen.

"Het is een belangrijke keuze voor de toekomst. Daar wil ik mijn tijd voor nemen. Het zegt wel iets dat Givairo het nu is, ik vond het nog te vroeg om Tjark (Ernst, red.) aanvoerder te maken in zijn eerste wedstrijd in De Kuip", zei Van Bronckhorst destijds bij Feyenoord ONE.

Uiteindelijk is de keuze dus niet op Read of Ernst gevallen, maar op Valente. De middenvelder werd onder supporters al langer genoemd als mogelijke opvolger van Wellenreuther en sprak zich eerder deze voorbereiding uit over de mogelijkheid om de band te dragen.

"Dat weet ik niet", reageerde Valente tegenover ESPN toen hem werd gevraagd of hij de meest logische kandidaat was. "Aanvoerder zijn zou ook een droom zijn, maar ik wil niet zeggen dat dat per se het meest logisch is", aldus de rechtspoot. "Ik ben ook nog een jonge speler", voegde hij eraan toe.

Droom komt uit voor Luciano Valente

Valente maakte tegelijkertijd duidelijk waarom het aanvoerderschap wel bij hem zou kunnen passen. "Ik heb inmiddels wel wat wedstrijden in de benen, in de Eredivisie en Europees. Ik ben iemand die voorop gaat in de strijd. Dus in dat opzicht zou het zeker kunnen", zei hij.

Op dat moment had Valente naar eigen zeggen nog geen gesprek met Van Bronckhorst gevoerd over de band. "Nee, ik heb er niks over gehoord", verklaarde hij. Enkele weken later is de keuze alsnog op de middenvelder gevallen.

Valente begint daarmee aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord met een nieuwe status. De middenvelder kwam een jaar geleden voor circa zeven miljoen euro naar Rotterdam en speelde in zijn eerste seizoen 43 officiële wedstrijden. Zelf benadrukte hij eerder al dat hij zich steeds nadrukkelijker thuis voelt in De Kuip.

"Ik ben lekker nuchter. Natuurlijk voel je wel dat het anders is. Je voelt je heel erg op je plek. Dat heeft Feyenoord ook gecreëerd bij mij", vertelde Valente.

Een goede keuze van Giovanni van Bronckhorst?

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Quarlon
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Enige juiste keuze. Alleen fcupdate is blijkbaar verrast

Veluwe
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Verrast? Read kan elk moment verkocht worden en Ernst speelt nog geen maand voor Feyenoord.

EuropaMango
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@Veluwe Wou net zeggen... Meest logische keuze, als je het mij vraagt.

JesseNL
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JesseNL
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Goede keuze in mijn ogen al ben ik benieuwd wie 2e en 3e aanvoerders zijn

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.207 Reacties
1.412 Dagen lid
4.414 Likes
Quarlon
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Enige juiste keuze. Alleen fcupdate is blijkbaar verrast

Veluwe
244 Reacties
291 Dagen lid
360 Likes
Veluwe
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Verrast? Read kan elk moment verkocht worden en Ernst speelt nog geen maand voor Feyenoord.

EuropaMango
40 Reacties
41 Dagen lid
64 Likes
EuropaMango
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@Veluwe Wou net zeggen... Meest logische keuze, als je het mij vraagt.

JesseNL
31 Reacties
253 Dagen lid
47 Likes
JesseNL
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Goede keuze in mijn ogen al ben ik benieuwd wie 2e en 3e aanvoerders zijn

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Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
32
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
6
PSV
1
0
1
7
Ajax
0
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8
Feyenoord
0
0
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9
Groningen
0
0
0
10
Heerenveen
0
0
0

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