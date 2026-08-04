Read-transfer krijgt nieuwe wending: AS Roma schakelt door naar alternatief

De transfer van naar AS Roma lijkt een nieuwe wending te krijgen. Volgens transferexpert Gianluca Di Marzio is er binnen de Italiaanse topclub weinig optimisme meer over een akkoord met Feyenoord. De Romeinen houden daarom ook de situatie rond van Atlético Madrid nauwlettend in de gaten.

AS Roma heeft zich de laatste dagen nadrukkelijk voor de twintigjarige rechtsback en legde een bod neer van ruim 28 miljoen euro, inclusief een doorverkooppercentage van tien procent. Feyenoord onderhandelt echter met het mes tussen de tanden en weigert vooralsnog akkoord te gaan met dit voorstel. Aan de speler zelf zal het niet liggen: Read bereikte al een persoonlijk akkoord met de Romeinen over een contract voor vijf seizoenen. De verdediger geeft bovendien de voorkeur aan een overstap naar de Italiaanse hoofdstad boven een transfer naar Nottingham Forest, mede door het vooruitzicht op Champions League-voetbal. Desondanks heeft de clubleiding van Roma er weinig vertrouwen meer in dat Feyenoord op korte termijn water bij de wijn doet.

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Vanwege de stugge houding van technisch directeur Dévy Rigaux hebben de Romeinen inmiddels een officieel bod uitgebracht op Molina. De Argentijn geldt als een belangrijk doelwit voor Gasperini, die hem in een eerder stadium al naar Atalanta wilde halen. De trainer ziet in de speler van Atlético Madrid een directe versterking voor de rechterflank. Een transfer van de Zuid-Amerikaan zou de Romeinse club een bedrag tussen de vijftien en zeventien miljoen euro kosten.

Voor Read worden de komende uren zodoende cruciaal met het oog op zijn sportieve toekomst. Hoewel AS Roma de deur voor de Feyenoorder nog niet definitief in het slot heeft gegooid, wil de club voorkomen dat het de rest van de transferperiode afhankelijk blijft van de onderhandelingen met de Rotterdammers. De transfermarkt in Italië sluit eind augustus, waardoor de club op tijd de selectie wil completeren voor het seizoen in de Serie A. Als Feyenoord de vraagprijs niet snel laat zakken, trekt Roma definitief de stekker uit de deal en wordt de komst van Molina afgerond.