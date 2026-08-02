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Míchel kritisch op Ajax-aankoop: 'Nog niet de beste versie van zichzelf'

2 augustus 2026, 22:30
Míchel Sánchez van Ajax
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Ajax-trainer Míchel is nog niet tevreden over zomeraanwinst Marcos Leonardo. De Braziliaan maakte zondag in de oefenwedstrijd tegen FC Volendam (1-3) weliswaar zijn eerste (officieuze) treffer in Amsterdamse dienst, maar heeft volgens zijn trainer nog veel te verbeteren. Míchel heeft er wel alle vertrouwen in dat dat uiteindelijk gaat lukken.

Bijna 20 miljoen euro telde Ajax deze zomer neer om Leonardo (23) los te weken bij het Saudische Al-Hilal. Een aardig stukje onderhandelingskunst van technisch directeur Jordi Cruijff, aangezien de Braziliaan in de zomer van 2024 nog voor het dubbele (40 miljoen euro) door de Saudi's was overgenomen van Benfica.

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Leonardo maakte in de oefenwedstrijd tegen Burnley (2-1 winst) zijn eerste minuten voor Ajax. Zijn officiële debuut volgde afgelopen donderdag, toen hij inviel in de wedstrijd tegen Vojvodina in de voorronde van de Conference League (4-1). In het halfuurtje dat Míchel hem toen gunde viel Leonardo vooral op door vlak voor tijd een dot van een kans te verprutsen, wat bij veel fans de nodige kritiek ontlokte.

Zondag benutte Leonardo tien minuten voor rust een strafschop tegen Volendam, gegeven na een overtreding op Oliver Edvardsen. Desondanks was Míchel nog niet tevreden over de spits: "Leonardo is nog niet de beste versie van zichzelf. Dat weet hij ook. Hij moet meer met ons trainen om zich onze stijl en filosofie eigen te maken", wordt de coach geciteerd door Ajax Life. Desondanks heeft de Spanjaard er wel vertrouwen in dat dat gaat gebeuren: "Dat neemt niet weg dat ik ervan overtuigd ben dat Leonardo een belangrijke speler voor ons gaat zijn", aldus Míchel.

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Miguel Ángel Sánchez
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 50 jaar (30 okt. 1975)

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