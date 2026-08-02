Ajax krijgt bakken kritiek na opvallend besluit: 'Dikke middelvinger naar je supporters'

Ajax heeft zich de woede van een groot deel van de eigen achterban op de hals gehaald door het laatste oefenduel van de voorbereiding tegen FC Volendam exclusief achter een betaalmuur te plaatsen. De Amsterdammers spelen zondag om 14.30 uur in het Kras Stadion, maar supporters moeten 3,99 euro betalen om de wedstrijd live via streamingdienst KIJK te kunnen zien. Op sociale media regent het sindsdien felle reacties.

De afsluitende oefenwedstrijd is niet te zien via de reguliere kanalen van ESPN of Ziggo Sport, maar uitsluitend aan te schaffen via een los livestreamticket. Hoewel het bedrag relatief beperkt is, stuit vooral het principe veel aanhangers tegen de borst. Veel fans wijzen erop dat zij al meerdere abonnementen hebben afgesloten om de club te volgen en zien niet in waarom er voor een oefenwedstrijd opnieuw afgerekend moet worden. De kritiek is bovendien extra scherp omdat supporters hoopten op het officieuze debuut van de kersverse topaankoop Julian Brandt. De Duitser zit vanmiddag echter nog niet in de wedstrijdselectie, in tegenstelling tot de eveneens nieuwe spits Tolu Arokodare.

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De kritiek op sociale media is dan ook stevig. "Dikke middelvinger naar je supporters dus", schrijft een fan op X. Een andere supporter van de hoofdstedelingen spreekt van "werkelijk belachelijk" en stelt dat de club de achterban "wederom in de kou laat staan". Weer een ander reageert: "Zo maakt het voetbal zichzelf kapot." Ook klinkt er veel frustratie over de steeds verder versnipperde rechten. Eerder in de voorbereiding werden duels nog gratis via de eigen clubkanalen uitgezonden en was de wedstrijd tegen Burnley te zien bij Ziggo Sport. "Vroeger was alles qua voorbereiding te zien op ESPN en alles van Ajax op Ziggo. Waar zijn die tijden gebleven? Vier euro is niks, maar toch vier euro te veel voor een oefenpotje", schrijft een ontevreden kijker.

De keuze voor deze unieke opzet heeft alles te maken met een belofte aan de club uit het vissersdorp. Het duel dient als een bedankje, omdat de ploeg in mei voor de Europese play-offs moest uitwijken naar het stadion van FC Volendam vanwege een concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA. Als blijk van waardering vloeit de volledige opbrengst van de kaartverkoop naar de clubkas van de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie. Niet iedereen is daarom uitsluitend negatief. Eén fan vraagt zich af of de opbrengsten van de livestream ook volledig ten goede komen aan de gastheren. "Dan kan ik ergens begrijpen dat er geprobeerd wordt zoveel mogelijk geld te genereren. Prima zo, het is ze gegund na twee geweldige dagen", luidt een mildere reactie.

Toch overheerst onder de aanhang vooral onbegrip over de pay-per-view-constructie, die in het Nederlandse voetbal nog een zeldzaamheid is. Reacties als "Triest", "Afzetters", "Jammer dit" en "Dan kijk ik wel niet" laten zien dat de keuze op weinig sympathie kan rekenen. Daarmee is een relatief goedkope livestream alsnog uitgegroeid tot een onderwerp dat de gemoederen flink bezighoudt, nog voordat de bal vanmiddag heeft gerold.