Ajax bevestigt komst van Julian Brandt: 'Een internationale topspeler'

Ajax heeft overeenstemming bereikt met , zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De dertigjarige aanvallende middenvelder was transfervrij en tekent in Amsterdam een driejarige overeenkomst.

Brandt speelde de afgelopen zeven seizoenen bij Borussia Dortmund. Daarvoor kwam de 48-voudig Duits international onder meer zes seizoenen uit voor Bayer Leverkusen.

Jordi Cruijff is blij met de grote naam die Ajax komt versterken: "Julian heeft voor Ajax gekozen en daar zijn wij superblij mee. Wij zijn al maanden met elkaar in gesprek en hij kon ook bij andere clubs tekenen."

Artikel gaat verder onder video

"Met hem halen wij een internationale topspeler binnen met veel ervaring en met een fantastische mentaliteit. Ik weet zeker dat hij een kwaliteitsimpuls aan ons team gaat geven", aldus Cruijff. Als het aan Ajax ligt, volgt met Marc-André ter Stegen binnenkort nog een grote naam uit Duitsland.

Eerdere berichten over interesse

Vorige maand werd duidelijk dat Ajax interesse had in Brandt. Duitse media wisten direct te melden dat het financiële plaatje een obstakel kon vormen, omdat Brandt een salaris van circa acht miljoen zou hebben gehad in Dortmund.

Vorige week meldde Sky dat Ajax een voorstel had gedaan aan Brandt. Dezelfde bron voegde eraan toe dat de Duitser een voorkeur zou hebben voor het eveneens geïnteresseerde Leeds United, mar uiteindelijk kiest hij toch voor Ajax.