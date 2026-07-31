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Ajax bevestigt komst van Julian Brandt: 'Een internationale topspeler'

31 juli 2026, 20:34
Julian Brandt
Foto: © Imago
13 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ajax heeft overeenstemming bereikt met Julian Brandt, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De dertigjarige aanvallende middenvelder was transfervrij en tekent in Amsterdam een driejarige overeenkomst.

Brandt speelde de afgelopen zeven seizoenen bij Borussia Dortmund. Daarvoor kwam de 48-voudig Duits international onder meer zes seizoenen uit voor Bayer Leverkusen.

Jordi Cruijff is blij met de grote naam die Ajax komt versterken: "Julian heeft voor Ajax gekozen en daar zijn wij superblij mee. Wij zijn al maanden met elkaar in gesprek en hij kon ook bij andere clubs tekenen."

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"Met hem halen wij een internationale topspeler binnen met veel ervaring en met een fantastische mentaliteit. Ik weet zeker dat hij een kwaliteitsimpuls aan ons team gaat geven", aldus Cruijff. Als het aan Ajax ligt, volgt met Marc-André ter Stegen binnenkort nog een grote naam uit Duitsland.

Eerdere berichten over interesse

Vorige maand werd duidelijk dat Ajax interesse had in Brandt. Duitse media wisten direct te melden dat het financiële plaatje een obstakel kon vormen, omdat Brandt een salaris van circa acht miljoen zou hebben gehad in Dortmund.

Vorige week meldde Sky dat Ajax een voorstel had gedaan aan Brandt. Dezelfde bron voegde eraan toe dat de Duitser een voorkeur zou hebben voor het eveneens geïnteresseerde Leeds United, mar uiteindelijk kiest hij toch voor Ajax.

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dilima1966
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dilima1966
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Ik had verwacht dat Julian Brandt zou komen echt een aanwinst op het middenveld het is echt zo type speler als frenkie de jong was voor ajax super goed gescoord petje af voor jordi

Kicker
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Kicker
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Brandt is geen 6 maar een aanvallende middenvelder. Hij is wel een aanwinst maar daar hebben wij al een overshot. Hopelijk gaat eea niet ten koste van de eigen talenten. Heb liever een 6 als versterking.

dilima1966
3.876 Reacties
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dilima1966
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@Kicker. Ajax heeft al een nummer 6 ze zetten daar blind neer dit seizoen

Kicker
609 Reacties
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Kicker
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Goed dilima, hij kan de plek van Klaassen op het middenveld overnemen. Ben toch geen fan van mister 1-0.

Stoker
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Waar komt al dat geld ineens vandaan?

Gusa
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Laatste afschrijvingen van De Ligt, De Jong en Ziyech transfers. Bij De Jong ging dit nog om bijna 20 miljoen. Bij de andere 2 bedragen rond de 10. Veel clubs betalen gespreid. Zo moet West Ham ook nog 14 miljoen aftikken voor Alvarez.

Kicker
609 Reacties
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Kicker
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Hij is niet gekocht, maar komt transfervrij van Dortmund. Zal waarschijnlijk wel tekengeld krijgen.

dilima1966
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dilima1966
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@Kicker teken geld gaat naar de speler en zaakwaarnemer

martienis
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martienis
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Waar komt dat geld vandaan er gaan nog een paar spelers weg plus stonden ze 15 in de plus Dit is een geweldige aankoop

Noxin
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Knap hoe Jordi dit in alle stilte voor elkaar heeft gekregen.

BartVanderVeen24
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Heeft Stewart liggen slapen ofzo

Bassiedieallesbeterweet
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nee wij hebben al die jaren geslapen

Veluwe
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Oei, bij Dortmund kreeg hij 7M per jaar

CG
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We gaan het wel zien hoe goed hij het bij Ajax gaat doen. Heb wel vertrouwen!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.876 Reacties
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dilima1966
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Ik had verwacht dat Julian Brandt zou komen echt een aanwinst op het middenveld het is echt zo type speler als frenkie de jong was voor ajax super goed gescoord petje af voor jordi

Kicker
609 Reacties
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1.512 Likes
Kicker
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Brandt is geen 6 maar een aanvallende middenvelder. Hij is wel een aanwinst maar daar hebben wij al een overshot. Hopelijk gaat eea niet ten koste van de eigen talenten. Heb liever een 6 als versterking.

dilima1966
3.876 Reacties
1.145 Dagen lid
18.373 Likes
dilima1966
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@Kicker. Ajax heeft al een nummer 6 ze zetten daar blind neer dit seizoen

Kicker
609 Reacties
748 Dagen lid
1.512 Likes
Kicker
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Goed dilima, hij kan de plek van Klaassen op het middenveld overnemen. Ben toch geen fan van mister 1-0.

Stoker
247 Reacties
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1.190 Likes
Stoker
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Waar komt al dat geld ineens vandaan?

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.261 Reacties
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Gusa
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  • 7
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Laatste afschrijvingen van De Ligt, De Jong en Ziyech transfers. Bij De Jong ging dit nog om bijna 20 miljoen. Bij de andere 2 bedragen rond de 10. Veel clubs betalen gespreid. Zo moet West Ham ook nog 14 miljoen aftikken voor Alvarez.

Kicker
609 Reacties
748 Dagen lid
1.512 Likes
Kicker
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Hij is niet gekocht, maar komt transfervrij van Dortmund. Zal waarschijnlijk wel tekengeld krijgen.

dilima1966
3.876 Reacties
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dilima1966
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@Kicker teken geld gaat naar de speler en zaakwaarnemer

martienis
128 Reacties
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464 Likes
martienis
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Waar komt dat geld vandaan er gaan nog een paar spelers weg plus stonden ze 15 in de plus Dit is een geweldige aankoop

Noxin
137 Reacties
1.403 Dagen lid
289 Likes
Noxin
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    + 1
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Knap hoe Jordi dit in alle stilte voor elkaar heeft gekregen.

BartVanderVeen24
873 Reacties
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BartVanderVeen24
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Heeft Stewart liggen slapen ofzo

Bassiedieallesbeterweet
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nee wij hebben al die jaren geslapen

Veluwe
225 Reacties
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Veluwe
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Oei, bij Dortmund kreeg hij 7M per jaar

CG
3.675 Reacties
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CG
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We gaan het wel zien hoe goed hij het bij Ajax gaat doen. Heb wel vertrouwen!!

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Julian Brandt

Julian Brandt
Leeftijd: 30 jaar (2 mei 1996)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Dortmund
29
7
2024/2025
Dortmund
30
5
2023/2024
Dortmund
32
7
2022/2023
Dortmund
32
9

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