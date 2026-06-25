Ajax heeft contact gezocht met de entourage van om een mogelijke overstap naar Amsterdam te bespreken. De dertigjarige middenvelder beschikt over een aflopend contract bij Borussia Dortmund en is na 30 juni transfervrij op te pikken. Volgens de lokale krant WAZ hebben de Amsterdammers inmiddels geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de speler.

Na zeven seizoenen komt er deze zomer een einde aan de samenwerking tussen Brandt en Dortmund. In maart bevestigde sportief directeur Lars Ricken al dat de verbintenis van de Duitser niet wordt verlengd. Dat heeft de interesse van Ajax definitief gewekt.

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"Recentelijk heeft Brandt naar verluidt een nogal verrassend verzoek ontvangen", zo meldt WAZ. "Volgens informatie van de redactie heeft Ajax contact gezocht met het kamp van de speler. De roemruchte Nederlandse club zou bij de dertigjarige hebben gepeild of hij openstaat voor een overstap".

De aanvallende middenvelder, die ooit te boek stond als een van de grootste talenten van Duitsland en 48 interlands speelde, kwam afgelopen seizoen tot 29 optredens, zeven doelpunten en vier assists voor de club uit Dortmund.

Salaris vormt mogelijk een obstakel

Hoewel de ploeg van de nieuwe trainer Míchel de spelmaker graag wil inlijven, vormt het financiële plaatje een flinke uitdaging. Brandt streek in zijn laatste contractjaar naar verluidt zo'n acht miljoen euro op.

Zo'n salaris is normaal gesproken een moeilijk verhaal voor de clubleiding in Amsterdam. "Een overstap naar het buurland wordt in Nederland echter onwaarschijnlijk geacht", concludeert het Duitse medium dan ook. Bovendien is het nog onduidelijk of de 48-voudig international zelf oren heeft naar een avontuur in de Eredivisie.

Het binnenhalen van Brandt, zou in ieder geval een grote stunt zijn van de Amsterdammers. Vandaag (donderdag) werd ook al bekend dat Ajax dicht bij de komst van Duitse doelman Marc-André ter Stegen is.