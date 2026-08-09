Nieuwkomers goud waard voor matig Ajax, dat seizoen start met zege op PEC

Ajax is het nieuwe seizoen begonnen met een overwinning op bezoek bij PEC Zwolle. Via Jorthy Mokio - na een glansrol voor nieuwkomer Tolu Arokodare - trokken de Amsterdammers in de slotfase de drie punten naar zich toe: 0-2.

Míchel Sánchez startte met vier wijzigingen ten opzichte van het duel tegen Shelbourne FC in de voorronde van de Conference League. Onder meer aanwinsten Caio Henrique en Marc ter Stegen maakten hun officiële debuut. Youri Baas nam de plek over van Daley Blind. De opvallendste afwezige was Mika Godts, die wél meedeed aan de warming-up, maar vervolgens vlak voor de aftrap afhaakte. Hij nam wel plaats op de bank en werd vervangen door Abdellah Ouazane, die zijn Eredivisie-debuut maakte.

Saaie eerste helft

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En die absentie van Godts was op het veld duidelijk zichtbaar bij de Amsterdammers. De ploeg van Míchel Sánchez slaagde er nauwelijks in om kansen te creëren. Het gevolg was een oersaaie eerste helft, waarin de beste kans zelfs voor PEC Zwolle was. De thuisploeg, nog altijd onder leiding van Henry van der Vegt, móést via nieuwe spits Tobias Sommer op voorsprong komen, maar zag Ter Stegen fraai redding brengen.

Ook in de tweede helft was het erg slecht aan de kant van de Amsterdammers. Onder meer Youri Regeer en Steven Berghuis zaten dramatisch in de wedstrijd, terwijl Kasper Dolberg onzichtbaar was. De spits was één keer gevaarlijk met een van richting veranderd schot.

Donkerrode kaart Floranus

Na bijna een uur voetbal leek Ajax in het zadel te worden geholpen, nota bene door PEC Zwolle. Sherel Floranus gleed kiezelhard door op de kuit van Lucas Rosa, die daar logischerwijs veel last van had. De international van Curaçao werd volkomen terecht van het veld gestuurd met een rode kaart en moet vrezen voor een enorme schorsing.

Het spelbeeld veranderde iets, maar nog altijd had Ajax moeite om door de defensie van PEC heen te voetballen. Via Godts, die inmiddels was ingevallen, namen de Amsterdammers het doel van Jasper Schendelaar een aantal keer onder vuur, maar konden niet écht gevaarlijk worden. De komst van nieuwkomers Julian Brandt, Marcos Leonardo en Tolu Arokodare moest daar verandering in brengen.

En precies wat Sánchez wilde, gebeurde: de sterke Arokodare controleerde een hoge bal op de borst en legde deze vervolgens uitstekend klaar op randje zestien voor de instormende Jorthy Mokio. De invaller bleef kalm en plaatste de bal uitstekend in de linkerhoek: 0-1. Toch gingen de complimenten vooral uit naar Tolu, die meteen liet zien waar zijn kwaliteiten liggen.

Hoewel Ajax met een man meer op het veld stond, werd de slotfase toch nog spannend. PEC Zwolle zette de Amsterdammers onder druk, maar konden niet meer op gelijke hoogte komen. Sterker nog: via een uitbraak kon Brandt zijn eerste treffer in Amsterdamse dienst maken, op aangeven van Godts. Daarmee stelde Ajax de 0-2-winst veilig in de 95ste minuut.

Zo was het allesbehalve groots bij Ajax en is er nog voldoende werk aan de winkel voor de Amsterdammers, maar sleepten ze wel de eerste drie punten van het seizoen over de streep.