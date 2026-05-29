De transferzomer van PEC Zwolle: Hamstra en Stam tot actie gedwongen

Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan PEC Zwolle, dat zich ternauwernood handhaafde en opnieuw voor een forse renovatie van de selectie staat.

De laatste thuiswedstrijd kreeg in Zwolle al het karakter van een afscheidstournee. Jamiro Monteiro, Kaj de Rooij, Zico Buurmeester, Shola Shoretire, Tristan Gooijer en Anselmo Garcia Mac Nulty werden naar voren geroepen. Jan Faberski vertrekt eveneens, al ontbrak hij door zijn revalidatie. Stuk voor stuk maakten zij dit seizoen regelmatig minuten in de ploeg die uiteindelijk als vijftiende eindigde.

Bij Mac Nulty ligt de situatie nog iets genuanceerder. Zijn vertrek is nog niet definitief, maar de verdediger heeft zijn aflopende contract nog altijd niet verlengd en staat nadrukkelijk in de belangstelling. Vanuit Nederland, Engeland, Spanje en Italië zou er interesse zijn voor de Iers jeugdinternational, die dit seizoen 32 wedstrijden speelde en twee keer scoorde. Younes Namli deed na het laatste duel nog een poging om hem te overtuigen en riep door de microfoon: ‘Anselmo nog een jaar.’

Naast deze namen vertrekken ook Samir Lagsir, Christian Bos en Rodney Kroeze. David Voute lijkt eveneens op weg naar de uitgang. Daardoor wacht technisch directeur Gerry Hamstra opnieuw een zomer waarin hij niet alleen gaten moet vullen, maar ook een selectie moet samenstellen die stabieler wordt dan de groep van afgelopen seizoen. Hij krijgt daarbij hulp van Jaap Stam, die in een ondersteunende functie zijn bijdrage zal leveren.

PEC Zwolle houdt enkele spelers binnenboord

Toch begint PEC niet helemaal vanaf nul. De club zette de afgelopen weken al belangrijke stappen door huurlingen Tom de Graaff, Tijs Velthuis en Thijs Oosting definitief vast te leggen. Daarmee heeft PEC drie spelers binnenboord die komend seizoen direct van waarde moeten zijn op Eredivisie-niveau.

Ook Givaro Rahajaän en Ryan Thomas verlengden hun contract. Bovendien keert Dylan Mbayo naar verwachting terug van Stade Lavallois, waar hij op huurbasis speelde. Daarmee heeft trainer Henry van der Vegt alvast enkele vaste punten richting de voorbereiding, al blijft de kern broos.

Hamstra wil voorkomen dat PEC opnieuw pas op de laatste dag van de transfermarkt klaar is. Vorig jaar duurde het lang voordat de selectie rond was, mede doordat de financiële ruimte pas laat duidelijk werd. “De budgetten waren de afgelopen jaren pas laat duidelijk, waardoor het langer duurde voordat we spelers konden halen. De scoutingslijsten die we in april en mei hadden gemaakt, waren dan alweer verdampt. Spelers die je op het oog had, hadden al een andere club gevonden”, legde hij uit aan De Stentor.

Ook de technische staf is nog niet volledig afgerond. De contracten van assistenten Scott Calderwood en Tim Bakens lopen af, al wil Van der Vegt met hen verder. “Er wordt nog gesproken, maar ik ga ervan uit dat de staf zo blijft.”

De trainer kijkt bij nieuwe spelers nadrukkelijk verder dan alleen positieprofielen. PEC had dit seizoen te vaak moeite om wedstrijden naar zich toe te trekken en zakte in meerdere duels ver door de ondergrens. Van der Vegt wil daarom spelers met persoonlijkheid, spelers die niet verdwijnen zodra de druk toeneemt. “Als de een dan wat minder is, kan de ander het kan oppakken. Dat heeft niet met leeftijd te maken, wel met persoonlijkheid.”

Transferinkomsten kunnen cruciaal worden

Naast sportieve noodzaak speelt ook de financiële realiteit mee. PEC moet transferwaarde creëren. In het jaarverslag over 2024-2025 wordt gesproken over een tekort van 1,6 miljoen euro, dat bijvoorbeeld via transfers kan worden opgelost. Daardoor rijst de vraag welke spelers deze zomer geld kunnen opleveren.

Ryan Thomas en Sherel Floranus zijn kandidaten om zich in de kijker te spelen als er iets moois langskomt. Thomas blijft sportief gezien enorm belangrijk: hij is de leider van het elftal en zijn afwezigheid door blessures werd in de slotfase pijnlijk voelbaar. Tegen PSV vielen na zijn wissel in korte tijd vier tegendoelpunten. Een vertrek zou PEC sportief hard raken, maar financieel kan de club transferinkomsten goed gebruiken.

Ook de toekomst van Jasper Schendelaar is nog onzeker. Zijn contract loopt tot medio 2027 en als PEC nog aan hem wil verdienen, ligt een verkoop deze zomer voor de hand. Zijn opvolging is deels al voorbereid: De Graaff is definitief vastgelegd en Duke Verduin maakte tegen Feyenoord bij zijn debuut een goede indruk.

Thomas Buitink mag nog altijd vertrekken. De spits kwam tegen Feyenoord als invaller binnen, maar heeft amper perspectief op structurele speelminuten. Voorin zal sowieso veel moeten gebeuren, want met De Rooij, Shoretire, Faberski en Lagsir verdwijnen vier buitenspelers uit de selectie. Ook op het middenveld en achterin zijn versterkingen nodig.

Een naam die in rond PEC wordt genoemd, is Kévin Monzialo. De aanvaller van FC Den Bosch draaide een uitstekend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en staat volgens transferjournalist Mounir Boualin op het Zwolse lijstje. In 39 wedstrijden was hij goed voor achttien doelpunten en veertien assists. Zijn komst wordt een lastig verhaal voor PEC, want volgens het Brabants Dagblad is vanuit het buitenland al meer dan een miljoen euro geboden.

De noodzaak om door te selecteren komt voort uit een seizoen dat alle kanten op schoot. PEC begon verrassend met zeges op FC Twente en Telstar en was zelfs heel even koploper. Later volgden diepe dalen: de 8-2 nederlaag bij Heracles, de pijnlijke IJsselderby’s tegen Go Ahead Eagles en een slotfase waarin Telstar, Volendam en Excelsior nog gevaarlijk dichtbij kwamen.

Van der Vegt had bij zijn komst aanvallend voetbal beloofd, met veel balbezit en druk naar voren. In de praktijk kreeg PEC minder balbezit dan vorig seizoen en klonk in de laatste thuisduels gefluit vanaf de tribunes. “Uiteindelijk gaat het om de punten Je hebt ook wedstrijden waarin je het even niet kunt brengen. Dat gebeurde tegen de ploegen onder ons. Dat is wel iets waarover je moet nadenken: hoe kan dat dan en waarom lukt het niet om dominant te zijn?”

Verdedigend ligt er misschien wel de grootste opdracht. PEC kreeg 69 doelpunten tegen, het hoogste aantal deze eeuw voor de Zwollenaren. De 8-2 bij Heracles was het dieptepunt, maar ook de 5-0 nederlaag in Deventer liet zien hoe kwetsbaar de ploeg kon zijn zodra een wedstrijd kantelde.

Daarbovenop kwamen de vele langdurige blessures. Ody Velanas viel al voor de eerste training weg, Schendelaar raakte voor de competitiestart geblesseerd en later volgden onder anderen Buurmeester, Monteiro, Shoretire, Damian van der Haar, Faberski, Namli en Thomas. “We hebben vanaf het begin structureel twee of drie jongens langdurig geblesseerd gehad. Ik kan er niet gelijk een vinger op leggen hoe dat komt. Daar moeten we kritisch naar kijken, want we willen niet nog een keer zo’n jaar hebben.”

PEC overleefde uiteindelijk, maar veel meer dan dat was het niet. De club droomde tijdens het seizoen nog even van de play-offs om Europees voetbal, maar in werkelijkheid bleek handhaving al een stevige opgave. Nu begint de volgende test: een selectie bouwen die minder afhankelijk is van huurlingen, meer transferwaarde vertegenwoordigt en niet opnieuw struikelend richting de finish gaat.

