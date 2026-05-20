De transferzomer van FC Twente: Ten Hag krijgt bij zijn debuut mogelijk te maken met leegloop

Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat de komende tijd in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan FC Twente, waar Erik ten Hag in zijn eerste zomer als technisch directeur direct een forse uitdaging wacht. De Tukkers willen Europees gaan meedoen, maar moeten tegelijk rekening houden met een dreigende leegloop én een noodzakelijke renovatie in de aanval.

Het grootste vraagstuk ligt voorin. FC Twente neemt deze zomer afscheid van Ricky van Wolfswinkel, die na achttien jaar betaald voetbal een punt zet achter zijn carrière. De 37-jarige spits was ook dit seizoen nog van waarde met acht competitiedoelpunten, maar laat een flink gat achter in de selectie.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee is de zoektocht naar een nieuwe spits meteen een van de belangrijkste dossiers voor Erik ten Hag. FC Twente werkt nog altijd aan de komst van Wout Weghorst. Oud-technisch directeur Jan Streuer bevestigde bij Voetbal International dat de interesse concreet is en noemde de Ajax-spits een ‘aantrekkelijke speler voor Twente’. Volgens Streuer ligt de verdere afhandeling inmiddels op het bureau van Ten Hag.

Ook Luuk de Jong geldt nadrukkelijk als kandidaat. Volgens Portugese media hoopt Twente te profiteren van zijn onzekere situatie bij FC Porto, waar blessureleed zijn seizoen parten speelde. In Enschede zou men zelfs bereid zijn ver te gaan: ruimte voor revalidatie in Nederland én een mogelijke toekomstige rol binnen de cluborganisatie zouden onderdeel van de gesprekken kunnen vormen.

Een andere naam kan inmiddels grotendeels worden weggestreept. Kaj Sierhuis werd aangeboden bij FC Twente, maar lijkt op weg naar FC Utrecht, waar volgens meerdere berichten al een persoonlijk akkoord zou zijn bereikt.

Dreigende defensieve leegloop baart zorgen

Terwijl de aanval versterkt moet worden, dreigt achterin juist een leegloop. Jan Streuer liet recent weten serieus rekening te houden met een vertrek van meerdere sterkhouders. Vooral Mats Rots, Bart van Rooij en Ruud Nijstad gelden als spelers die komende zomer een stap kunnen maken.

© Imago

De situatie rond Rots lijkt daarbij het meest concreet. PSV ziet in de linksback een mogelijk alternatief voor Anass Salah-Eddine, terwijl ook Ajax en het Italiaanse Como hem volgen. FC Twente houdt voorlopig de boot af en zou mikken op een transfersom van ruim boven de tien miljoen euro. Officieel heeft zich nog geen club gemeld, maar in Enschede beseft men dat de belangstelling serieus is.

Ook Van Rooij staat voor een belangrijke zomer. Wolverhampton Wanderers was afgelopen winter bereid om diep in de buidel te tasten voor de rechtsback, terwijl de speler zelf inmiddels heeft aangegeven dat een overstap naar PSV hem wel aanspreekt. Spelen in de Champions League ziet hij nadrukkelijk als een interessant perspectief.

De grootste Europese belangstelling lijkt echter uit te gaan naar Nijstad. Volgens Streuer volgen Barcelona en clubs uit Engeland de jonge verdediger nadrukkelijk. Daarmee zou FC Twente komende zomer in één klap een groot deel van zijn defensieve basis kwijt kunnen raken.

Journalist Tijmen van Wissing verwacht dan ook een drukke zomer in Enschede. Hij voorspelt een mogelijk vertrek van meerdere verdedigers, wat de druk op de nieuwe technische leiding verder opvoert. Door de vroege start van de Europa League-voorronde moet de selectie bovendien al vroeg op orde zijn.

Ten Hag kijkt naar talenten

FC Twente bereidt zich ondertussen al voor op mogelijke exits. In de zoektocht naar defensieve versterking wordt de ontwikkeling van Maas Willemsen nadrukkelijk gevolgd. De centrumverdediger van sc Heerenveen geldt volgens de Leeuwarder Courant als een van de meest besproken namen richting de transferzomer en staat ook op de radar van Ajax, Feyenoord en PSV.

Voor Twente zou Willemsen een interessante optie kunnen zijn, al ligt de verdediger nog tot medio 2029 vast in Friesland. Heerenveen bevindt zich daardoor in een sterke onderhandelingspositie.

Ook Mees Laros van FC Den Bosch wordt gevolgd. FC Twente informeerde al naar de twintigjarige linksback, die mogelijk als opvolger van Rots wordt gezien. Vooralsnog is alleen navraag gedaan naar de voorwaarden van een eventuele transfer.

© Imago/realtimes

Verder kijkt Twente nadrukkelijk naar de flanken. Emmanuel Poku van Almere City geniet volgens De Telegraaf ‘bijzondere belangstelling’, terwijl ook Marley Dors wordt gevolgd. De club zoekt extra snelheid en diepgang op de vleugels om Europees beter beslagen ten ijs te komen.

Poku reageerde zelf luchtig op de belangstelling en grapte dat hij ‘misschien even zijn zaakwaarnemer moest bellen’, maar gaf tegelijk aan zichzelf klaar te achten voor een stap naar de Eredivisie.

Feyenoord-duo mogelijk op radar

Ook op het middenveld liggen er dossiers open. Ramiz Zerrouki keert na zijn huurperiode in principe terug naar Feyenoord, maar een langer verblijf in Enschede wordt niet uitgesloten. Volgens journalist Tijmen van Wissing denkt FC Twente na over een mogelijke constructie waarbij ook Gjivai Zechiël betrokken wordt.

Een zogeheten ‘package deal’ van twaalf à dertien miljoen euro zou daarbij ter sprake zijn gekomen. Vooral Zerrouki maakte tijdens zijn tweede periode in Enschede opnieuw indruk en ligt goed binnen de club.

Ten Hag moet direct leveren

De transferzomer van FC Twente belooft daarmee een van de meest interessante van de Eredivisie te worden. Erik ten Hag moet in zijn debuutzomer als technisch directeur direct schakelen op meerdere fronten: een opvolger voor Van Wolfswinkel vinden, een mogelijke defensieve leegloop opvangen én de selectie breed genoeg maken voor een Europees seizoen.

Met de Europa League-voorronde al vroeg op de kalender is er bovendien weinig tijd te verliezen in Enschede. Eén ding lijkt zeker: rustig wordt het niet bij FC Twente.