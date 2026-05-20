Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Ghana.

Al sinds oktober weet Ghana dat het meedoet aan het WK van komende zomer. Het Afrikaanse land domineerde de kwalificatiereeks met acht overwinningen en slechts één nederlaag. Op de slotdag van de poulefase won Ghana met 1-0 van de Comoren, dankzij een doelpunt van voormalig Ajacied Mohammed Kudus. Daarmee plaatsen The Black Stars zich voor de vijfde keer voor een wereldkampioenschap.

Sinds die kwalificatie gaat het echter een stuk minder met Ghana. Alle oefenduels (tegen Japan, Zuid-Korea, Oostenrijk en Duitsland) gingen verloren, waarna de bond ingreep en bondscoach Otto Addo 72 dagen voor het WK ontsloeg.

Kersvers bondscoach Carlos Queiroz voor vijfde WK

Inmiddels is bekend dat Carlos Queiroz de honneurs zal waarnemen tijdens het WK. De Portugees werd op 13 april aangesteld als opvolger van Addo. De 73-jarige trainer brengt flink wat WK-ervaring met zich mee: hij gaat voor de vijfde keer naar een eindtoernooi.

De eerste deelname van Queiroz was in 2010 met Portugal, waarna hij drie edities op rij bondscoach van Iran was. Dit jaar leek de ervaren oefenmeester naast het WK te grijpen, toen hij zich met Oman niet wist te kwalificeren. Ghana biedt hem nu alsnog een kans.

Queiroz heeft bovendien een indrukwekkend cv. Zo was hij bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Zuid-Afrika en Colombia. Ook was de Portugees kortstondig hoofdtrainer van Real Madrid, waar hij al na enkele maanden werd ontslagen.

Programma WK 2026: zware opgave in Groep L

Ghana, de nummer 74 van de FIFA-ranking, is ingedeeld in Groep L. Op voorhand lijkt dit een loodzware poule te worden, met toptegenstanders als Engeland en Kroatië. Ook Panama is één van de opponenten. Tegen dat land zal het moeten gebeuren voor de ploeg van Queiroz, al geldt dat voor Panama natuurlijk net zo goed. De twee landen treffen elkaar direct in de eerste groepswedstrijd.

Speelschema Ghana (Groep L)

18 juni – 01.00 uur: Ghana – Panama (Toronto)

23 juni – 22.00 uur: Engeland – Ghana (Boston)

27 juni – 23.00 uur: Kroatië – Ghana (Philadelphia)

WK-historie: handsbal van Suárez blijft iconisch

Sinds 2006 is Ghana een regelmatig terugkerende deelnemer op het WK. Bij het debuut reikte het land direct tot de achtste finales, maar vooral het toernooi van 2010 staat in het geheugen gegrift.

Ghana overleefde toen als enige Afrikaanse land de groepsfase en rekende in de achtste finales na verlenging af met de Verenigde Staten. In de kwartfinale wachtte Uruguay, in een duel dat uitgroeide tot een van de meest bizarre wedstrijden uit de WK-geschiedenis.

Bij een stand van 1-1 leek Ghana in de slotseconden van de verlenging de winnende treffer te maken, maar Luis Suárez voorkwam dit met een handsbal op de doellijn. De daaropvolgende strafschop van Asamoah Gyan belandde op de lat, waarna Uruguay uiteindelijk de strafschoppenserie won.

De daaropvolgende WK-deelnames eindigden voor Ghana telkens in de groepsfase, waarbij The Black Stars niet verder kwamen dan de laatste plaats.

Bekende namen bij Ghana

Antoine Semenyo is een van de bekendste namen in de selectie van Ghana. De aanvaller van AFC Bournemouth moet het Afrikaanse land op sleeptouw nemen tijdens het WK. Ook Mohammed Kudus is een belangrijke speler, al is zijn inzetbaarheid onzeker. De oud-Ajacied miste een groot deel van het kalenderjaar bij Tottenham Hotspur vanwege een spierblessure.

Andere bekende namen zijn middenvelder Thomas Partey, spits Jordan Ayew en voormalig Willem II-verdediger Derrick Köhn. Ook Derrick Luckassen, de broer van Brian Brobbey, maakt deel uit van de selectie.