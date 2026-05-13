lijkt geen toekomst te hebben bij Manchester United. Hoewel de doelman zichzelf dit seizoen nadrukkelijk in de kijker speelde tijdens zijn verhuurperiode bij Trabzonspor, heeft de clubleiding op Old Trafford al besloten om zonder hem verder te gaan.

De dertigjarige keeper hoopte komende zomer terug te keren naar Manchester om de strijd aan te gaan met eerste doelman Senne Lammens, maar volgens ESPN maakt hij geen deel uit van de plannen voor volgend seizoen. Achter de schermen wordt inmiddels gewerkt aan een vertrek van Onana, die nog tot medio 2028 vastligt.

United staat bovendien open voor de komst van een nieuwe doelman. Dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen onder de lat. Lammens groeide in zijn eerste seizoen direct uit tot vaste nummer één na zijn overstap van Antwerp FC in september, terwijl tweede keeper Altay Bayindir op weg lijkt naar de uitgang. De Turkse goalie stond in januari al in de belangstelling van Besiktas en zou komende transferperiode alsnog kunnen vertrekken.

Senne Lammens stevig in het zadel bij Manchester United

Binnen de club is er tevredenheid over de ontwikkeling van Lammens, zeker nu Manchester United zich opnieuw heeft geplaatst voor de Champions League.

Voor Onana lijkt geen ruimte. De doelman kwam in 2023 nog voor minstens 51 miljoen euro over van Internazionale en keepte uiteindelijk 102 wedstrijden voor United. Na de komst van Lammens vertrok hij op huurbasis naar Trabzonspor, waar hij dit seizoen dertig keer onder de lat stond.

Toch is een definitief vertrek niet vanzelfsprekend. Manchester United verwacht dat het salaris van Onana voor problemen kan zorgen. Zijn loon werd vorig seizoen verlaagd nadat de club zich niet wist te plaatsen voor Europees voetbal, waardoor een verhuur aan Trabzonspor haalbaar werd.

Door de hernieuwde Champions League-deelname stijgen de salarissen binnen de selectie komende zomer opnieuw mee omhoog. Dat kan geïnteresseerde clubs afschrikken en een transfer van Onana bemoeilijken.