CL-kwalificatie Manchester United maakt transfer André Onana plots een stuk moeilijker

13 mei 2026, 21:15
Andre Onana
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

André Onana lijkt geen toekomst te hebben bij Manchester United. Hoewel de doelman zichzelf dit seizoen nadrukkelijk in de kijker speelde tijdens zijn verhuurperiode bij Trabzonspor, heeft de clubleiding op Old Trafford al besloten om zonder hem verder te gaan.

De dertigjarige keeper hoopte komende zomer terug te keren naar Manchester om de strijd aan te gaan met eerste doelman Senne Lammens, maar volgens ESPN maakt hij geen deel uit van de plannen voor volgend seizoen. Achter de schermen wordt inmiddels gewerkt aan een vertrek van Onana, die nog tot medio 2028 vastligt.

United staat bovendien open voor de komst van een nieuwe doelman. Dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen onder de lat. Lammens groeide in zijn eerste seizoen direct uit tot vaste nummer één na zijn overstap van Antwerp FC in september, terwijl tweede keeper Altay Bayindir op weg lijkt naar de uitgang. De Turkse goalie stond in januari al in de belangstelling van Besiktas en zou komende transferperiode alsnog kunnen vertrekken.

Senne Lammens stevig in het zadel bij Manchester United

Binnen de club is er tevredenheid over de ontwikkeling van Lammens, zeker nu Manchester United zich opnieuw heeft geplaatst voor de Champions League.

Voor Onana lijkt geen ruimte. De doelman kwam in 2023 nog voor minstens 51 miljoen euro over van Internazionale en keepte uiteindelijk 102 wedstrijden voor United. Na de komst van Lammens vertrok hij op huurbasis naar Trabzonspor, waar hij dit seizoen dertig keer onder de lat stond.

Toch is een definitief vertrek niet vanzelfsprekend. Manchester United verwacht dat het salaris van Onana voor problemen kan zorgen. Zijn loon werd vorig seizoen verlaagd nadat de club zich niet wist te plaatsen voor Europees voetbal, waardoor een verhuur aan Trabzonspor haalbaar werd.

Door de hernieuwde Champions League-deelname stijgen de salarissen binnen de selectie komende zomer opnieuw mee omhoog. Dat kan geïnteresseerde clubs afschrikken en een transfer van Onana bemoeilijken.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

André Onana

André Onana
Trabzonspor
Team: Trabzonspor
Leeftijd: 30 jaar (2 apr. 1996)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
0
0
2025/2026
Trabzonspor
29
0
2024/2025
Man Utd
34
0
2023/2024
Man Utd
38
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
36
42
79
2
Man City
35
40
74
3
Man Utd
36
15
65
4
Liverpool
36
12
59
5
Aston Villa
36
4
59

