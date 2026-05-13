Willem II zet nieuwe stap naar Eredivisie, maar baalt van gemiste penalty

Willem II heeft zichzelf een uitstekende uitgangspositie verschaft in de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. De Tilburgers wonnen het heenduel bij Almere City met 0-1 dankzij een treffer van Samuel Bamba, die voor het eerst dit seizoen scoorde. Een gemiste strafschop van Mounir El Allouchi hield Almere in leven richting de return van zaterdag in Tilburg.

In een sfeervol Yanmar Stadion, waar Almere de avond opende met vuurwerk en de meegereisde Willem II-supporters zich voortdurend lieten horen, begonnen de bezoekers het sterkst. Al binnen enkele minuten zorgde Bamba voor gevaar met een actie in het strafschopgebied, waarna ook Uriël van Aalst zich liet zien. De jonge aanvaller kreeg vanwege fitheidsproblemen bij Thomas Verheydt en Devin Haen een basisplaats in de voorhoede.

Artikel gaat verder onder video

Willem II, dat in de vorige ronde RKC Waalwijk uitschakelde, drukte Almere in de openingsfase ver terug. Eerst schoot Gijs Besselink over, daarna kreeg El Allouchi een grote mogelijkheid na voorbereidend werk van Van Aalst, maar ook zijn poging miste het doel. Almere had het lastig en kwam pas na negentien minuten voor het eerst tot een serieuze doelpoging, toen Ferdy Druijf naast kopte uit een voorzet.

Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg iets beter in de wedstrijd. Druijf dwong Thomas Didillon-Hödl tot een redding met een laag schot en Almere probeerde steeds vaker de aanval te zoeken via de flanken. Toch bleef Willem II de gevaarlijkste ploeg. Na een waarschuwing van Bamba, die een voorzet van Doodeman naast werkte, viel na 32 minuten alsnog de openingstreffer.

Finn Stam vond Bamba aan de rand van het strafschopgebied, waarna de Duitser Emmanuel van de Blaak knap uitkapte en beheerst via de binnenkant van de paal raak schoot: 0-1. Voor Bamba betekende het zijn eerste doelpunt van het seizoen, uitgerekend in de play-offs. Almere zette voor rust nog aan met een reeks voorzetten richting Druijf, maar Willem II hield stand.

Ook na rust veranderde het spelbeeld nauwelijks. Almere had veel balbezit en probeerde via Dors en Poku ruimtes te vinden, maar de defensieve organisatie van Willem II stond stevig. Grote kansen bleven enige tijd uit, ondanks het overwicht van de thuisploeg. Jeroen Rijsdijk bracht met Julian Rijkhoff en Olivier de Nijs verse krachten binnen de lijnen, terwijl John Stegeman later Bamba naar de kant haalde voor Siegert Baartmans.

Juist Willem II kreeg vervolgens de grootste kans om het duel definitief naar zich toe te trekken. Na een vrije trap werd Justin Hoogma in het strafschopgebied vastgehouden door Milan de Haan, waarna scheidsrechter Allard Lindhout naar de stip wees. El Allouchi schoot de penalty hard naar de hoek, maar doelman Tristan Kuijsten zat in de goede richting en redde knap.

Kort daarna liet Baartmans een enorme mogelijkheid liggen door van dichtbij naast te schieten. Almere probeerde in de slotfase nog een slotoffensief te forceren, gesteund door het publiek, maar echt gevaarlijk werd de thuisploeg nauwelijks meer. Daardoor neemt Willem II een minimale, maar verdiende voorsprong mee naar de return in Tilburg. De return is zaterdag; daarna wacht een dubbele finale tegen de nummer zestien van de Eredivisie.