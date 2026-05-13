PSG opnieuw kampioen van Frankrijk, Dumfries slaat toe in finale Coppa Italia

Paris Saint-Germain en Internazionale hebben woensdagavond allebei een nieuwe prijs aan hun imposante erelijst toegevoegd. Waar PSG zich in Frankrijk opnieuw tot landskampioen kroonde na een beslissende overwinning op RC Lens, verzekerde Inter zich in Rome van de Coppa Italia dankzij een overtuigende finalezege op Lazio.

PSG verovert vijfde titel op rij en richt vizier op Arsenal

Paris Saint-Germain heeft zijn hegemonie in Frankrijk nog maar eens onderstreept. De ploeg van trainer Luis Enrique won woensdag de topper tegen RC Lens en stelde daarmee de landstitel veilig. Door de overwinning is PSG met nog één speelronde te gaan niet meer te achterhalen.

Artikel gaat verder onder video

In het kolkende Stade Bollaert-Delelis trok PSG ondanks flinke druk van Lens alsnog aan het langste eind. Khvicha Kvaratskhelia brak halverwege de eerste helft de ban, waarna doelman Matvey Safonov zich ontpopte tot absolute uitblinker met meerdere cruciale reddingen. In de absolute slotfase gooide Ibrahim Mbaye het duel definitief in het slot.

Voor PSG betekent het de vijfde opeenvolgende Ligue 1-titel en alweer de twaalfde landstitel sinds de overname door Qatar Sports Investments in 2011. Daarmee verstevigt de club zijn status als absolute grootmacht in het Franse voetbal. Alleen AS Monaco en Lille OSC slaagden er de afgelopen vijftien jaar in de Parijzenaars van de titel af te houden.

Opvallend genoeg kende PSG dit seizoen niet dezelfde verpletterende dominantie als in voorgaande jaren. In februari verloor de ploeg zelfs tijdelijk de koppositie aan Lens. Toch bleek de kwaliteit in de beslissende fase opnieuw doorslaggevend. Met acht zeges in de laatste elf competitiewedstrijden trok de kampioen de titel alsnog overtuigend naar zich toe.

De focus kan nu volledig op de finale van de Champions League-finale tegen Arsenal op 30 mei. PSG jaagt daarin op een nieuw Europees succes, nadat de club vorig seizoen geschiedenis schreef met een historische treble.

Dumfries leidt Inter naar tiende Coppa Italia

Ook in Italië viel er woensdagavond een prijs te verdelen. In een sfeervol Stadio Olimpico rekende Inter overtuigend af met Lazio: 0-2. Daarmee pakte de ploeg van trainer Cristian Chivu de tiende Coppa Italia uit de clubgeschiedenis én een fraaie dubbel.

Denzel Dumfries drukte nadrukkelijk zijn stempel op de finale. De vleugelverdediger zette vroeg in de wedstrijd de aanval op waaruit Adam Marusic ongelukkig in eigen doel werkte. Niet veel later profiteerde Dumfries opnieuw van slap verdedigen bij Lazio door de bal te veroveren en panklaar neer te leggen voor aanvoerder Lautaro Martínez, die eenvoudig de 0-2 binnenschoof.

Lazio, waar Kenneth Taylor en Tijjani Noslin aan de aftrap verschenen, slaagde er nauwelijks in om Inter echt aan het wankelen te brengen. Alleen Boulaye Dia kreeg in de slotfase een serieuze mogelijkheid, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Josep Martínez.

De bekerwinst vormt het sluitstuk van een indrukwekkende wederopstanding van Inter, dat eerder dit seizoen nog zware klappen incasseerde in Europa. Inmiddels staat de club er weer uitstekend op en is de sfeer in Milaan volledig omgeslagen.