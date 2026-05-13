FC Barcelona gaat onderuit zonder Frenkie de Jong: geen magische puntengrens

De eerste wedstrijd na het behaalde kampioenschap heeft woensdagavond een nederlaag opgeleverd voor FC Barcelona. De ploeg van Hansi Flick ging in Mendizorroza met 1-0 onderuit tegen degradatiekandidaat Alavés, dat vlak voor rust toesloeg via Ibrahim Diabate. Barcelona domineerde het balbezit, maar kwam geen moment echt los en eindigde de wedstrijd zelfs zonder één schot tussen de palen.

Flick koos na het binnenhalen van de landstitel voor een flink gerouleerd elftal, zonder Frenkie de Jong. De middenvelder werd uit 'tactische overwegingen' aan de kant gehouden, schreef de Spaanse pers. Flick zag zijn ploeg al vroeg gewaarschuwd worden. Alavés begon agressief en dwong direct gevaar af via Diabate, terwijl het thuispubliek luidruchtig achter de ploeg ging staan.

Toch nam Barcelona snel het initiatief over. Vooral Marcus Rashford zorgde voor dreiging vanaf links. Na acht minuten kreeg de Engelsman een grote kans toen Koundé de achterlijn haalde en de bal perfect bij de tweede paal afleverde, maar Rashford werkte naast. Kort daarna dook hij opnieuw vrij op uit een corner van Roony Bardghji, alleen werd ook die inzet geblokt.

Barcelona had de controle, maar speelde te voorspelbaar en vond nauwelijks ruimtes tegen het compacte Alavés. Lewandowski liet een enorme mogelijkheid liggen toen Koski balverlies leed en de Pool de keuze had tussen Rashford en Roony, maar te lang aarzelde en de aanval zag stranden.

Ondertussen bleef Alavés gevaarlijk in de omschakeling. Rebbach schoot rakelings naast, Tenaglia testte Szczesny met een lage poging en de thuisploeg kreeg steeds meer geloof. Dat werd vlak voor rust beloond. Rashford werkte een corner onvoldoende weg, Antonio Blanco bracht de bal opnieuw voor en Diabate volleerde van dichtbij raak: 1-0. Mendizorroza ontplofte, terwijl Barcelona direct de kleedkamer opzocht.

Na rust probeerde Barça het tempo op te voeren, maar het elftal van Flick bleef stroef ogen. Rashford kreeg direct geel na een duel met Tenaglia en de frustratie nam zichtbaar toe. Dani Olmo schoot naast, terwijl Balde meermaals zijn armen spreidde uit onvrede over het trage spel van zijn ploeg.

Flick bracht na een uur Pedri, Ferran Torres en Xavi Espart om het duel alsnog open te breken. Pedri gaf het aanvalsspel direct meer ritme en Barcelona schoof Alavés steeds verder terug. Toch bleef de echte grote kans uit. Bernal haalde hard uit naast het doel en Ferran leek kwartier voor tijd eindelijk te kunnen afronden in het vijfmetergebied, maar Koski redde spectaculair met een omhaal.

Barcelona bleef aandringen, al ontbrak de precisie. Olmo reageerde te laat op een hakbal van Rashford, terwijl alle Catalaanse schoten onderweg werden geblokt of naast verdwenen. Aan de overkant bleef Alavés gevaarlijk in de counter en raakte Guridi zelfs nog de paal, al ging daar buitenspel aan vooraf.

In de slotminuten trok Alavés zich volledig terug rond het eigen strafschopgebied. Cancelo kwam nog binnen de lijnen, maar ook hij kon het verschil niet maken. Elke weggewerkte bal werd door Mendizorroza gevierd alsof het een doelpunt was, terwijl Barcelona ondanks alle balbezit geen opening meer vond.

Alavés verlaat dankzij de overwinning de degradatiezone, al ontlopen de nummers vijftien tot en met negentien elkaar slechts een punt in LaLiga. Voor Barcelona is het door de nederlaag niet meer mogelijk om op de magische grens van 100 punten te eindigen: het kunnen er nog maximaal 97 worden dit seizoen.