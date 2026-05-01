Live voetbal

'Ajax zit op vinkentouw voor vervanger van Lamine Yamal'

1 mei 2026, 12:20
Roony Bardghji
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Ajax zit op het vinkentouw voor Roony Bardghji. Net als een aantal andere clubs volgt Ajax de situatie van Bardghji nauwlettend, nu de twintigjarige buitenspeler serieus nadenkt over zijn toekomst.

Volgens de Catalaanse krant SPORT groeit de onzekerheid rond Bardghji in Camp Nou. De Zweedse rechtsbuiten is niet tevreden over zijn eerste seizoen, waarin speeltijd schaars was, en overweegt een vertrek als zich een 'aantrekkelijk sportief project' aandient. Ajax staat daarbij nadrukkelijk op de radar, al is de concurrentie stevig.

Barça twijfelt, Europa loert

Artikel gaat verder onder video

Binnen Barcelona wordt binnenkort een gesprek gepland met de entourage van Bardghji om zijn toekomst uit te stippelen. De club begrijpt zijn frustratie over het gebrek aan minuten, maar benadrukt dat zijn rol vooraf duidelijk was: concurreren met toptalent Lamine Yamal.

Toch verandert de situatie. Door de spierblessure van Yamal lijkt Bardghji het seizoen af te sluiten als basisspeler. Intern leeft de overtuiging dat hij het niveau heeft om te slagen in Camp Nou en dat hij dit seizoen een zichtbare ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Tegelijkertijd groeit de druk van buitenaf. Clubs als Internazionale en Juventus hebben al interesse getoond, terwijl ook AS Monaco, FC Porto, VfB Stuttgart en dus Ajax op het vinkentouw zitten. Binnen Spanje geldt Real Betis als voornaamste optie.

Sommige clubs onderzoeken zelfs constructies met een terugkoopoptie, zodat Barcelona financieel profiteert zonder de controle over zijn toekomst volledig te verliezen.

Doorslaggevende weken in aantocht

De sportieve leiding van Barcelona staat niet te springen om een vertrek. De clubleiding vindt het belangrijk om Yamal te kunnen ontlasten. Een definitieve transfer is alleen bespreekbaar als Bardghji zelf aandringt, zo klinkt het. De komende weken worden cruciaal. Als Bardghji zijn kans grijpt in de slotfase van het seizoen, kan dat de dynamiek volledig kantelen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Lamine Yamal

Lamine Yamal
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 18 jaar (13 jul. 2007)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
28
16
2024/2025
Barcelona
35
9
2023/2024
Barcelona
37
5
2022/2023
Barcelona II
3
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54
6
AZ
31
7
49

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws