Ajax zit op het vinkentouw voor . Net als een aantal andere clubs volgt Ajax de situatie van Bardghji nauwlettend, nu de twintigjarige buitenspeler serieus nadenkt over zijn toekomst.

Volgens de Catalaanse krant SPORT groeit de onzekerheid rond Bardghji in Camp Nou. De Zweedse rechtsbuiten is niet tevreden over zijn eerste seizoen, waarin speeltijd schaars was, en overweegt een vertrek als zich een 'aantrekkelijk sportief project' aandient. Ajax staat daarbij nadrukkelijk op de radar, al is de concurrentie stevig.

Barça twijfelt, Europa loert

Binnen Barcelona wordt binnenkort een gesprek gepland met de entourage van Bardghji om zijn toekomst uit te stippelen. De club begrijpt zijn frustratie over het gebrek aan minuten, maar benadrukt dat zijn rol vooraf duidelijk was: concurreren met toptalent Lamine Yamal.

Toch verandert de situatie. Door de spierblessure van Yamal lijkt Bardghji het seizoen af te sluiten als basisspeler. Intern leeft de overtuiging dat hij het niveau heeft om te slagen in Camp Nou en dat hij dit seizoen een zichtbare ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Tegelijkertijd groeit de druk van buitenaf. Clubs als Internazionale en Juventus hebben al interesse getoond, terwijl ook AS Monaco, FC Porto, VfB Stuttgart en dus Ajax op het vinkentouw zitten. Binnen Spanje geldt Real Betis als voornaamste optie.

Sommige clubs onderzoeken zelfs constructies met een terugkoopoptie, zodat Barcelona financieel profiteert zonder de controle over zijn toekomst volledig te verliezen.

Doorslaggevende weken in aantocht

De sportieve leiding van Barcelona staat niet te springen om een vertrek. De clubleiding vindt het belangrijk om Yamal te kunnen ontlasten. Een definitieve transfer is alleen bespreekbaar als Bardghji zelf aandringt, zo klinkt het. De komende weken worden cruciaal. Als Bardghji zijn kans grijpt in de slotfase van het seizoen, kan dat de dynamiek volledig kantelen.