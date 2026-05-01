Live voetbal

Stijn Schaars: ‘Op korte termijn kunnen zij aanhaken bij PSV 1’

1 mei 2026, 12:00
Stijn Schaars voor de camera
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Stijn Schaars denkt dat meerdere spelers van de huidige Jong PSV-selectie komend seizoen de stap naar de hoofdmacht kunnen maken. De oefenmeester van de Eindhovense beloftenploeg ziet – naast Noah Fernandez – twee andere middenvelders in aanmerking komen voor de hoofdmacht, zo vertelt hij tegenover FCUpdate.

Schaars kende een uitstekend eerste seizoen als trainer in het betaalde voetbal. De voormalig middenvelder behaalde met Jong PSV een knappe zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met liefst 26 punten meer dan het jaar daarvoor. Niet voor niets werd Schaars genomineerd voor de Kampioensschilden van de Keuken Kampioen Divisie.

Artikel gaat verder onder video

De vier Trainers van de Periode worden automatisch genomineerd voor de Kampioensschilden. Daarnaast deelt een panel nog één wildcard uit. Die was voor Schaars. “Toen die wildcard kwam, was dat leuk. Ik was verrast, want ik had het niet verwacht. Wij spelen niet om de prijzen, dus ik vind het meer dan terecht dat Robin Peter (ADO) de prijs uiteindelijk gewonnen heeft. Het is niet alleen het kampioenschap zelf, maar ook de aanloop daarnaartoe”, vertelt Schaars lovend tegenover verslaggever Luuk van Grinsven.

Overstap naar hoofdmacht

Waar Jong PSV vorig seizoen op een schamele achttiende plaats eindigde, deed het nu zelfs lang mee in de subtop. Schaars kijkt zeer tevreden terug op zijn prestatie: “Heel positief; we hadden een goede dynamiek en zijn heel competitief geweest. We hebben veel jongens kennis kunnen laten maken met de KKD en veel spelers hebben de volgende stap gemaakt door middel van een verkoop. Met Noah Fernandez is er zelfs een jongen aangehaakt bij het eerste, terwijl er meerdere anderen tegenaan schuren. Dat is eigenlijk wat we willen.”

Welke spelers er dan tegenaan schuren? “Dat is altijd lastig. Op korte termijn hebben we een aantal middenvelders die in aanmerking zouden kunnen komen. Daar zit wel potentie in. Ik denk ook dat we een centrale verdediger hebben die dat kan zijn. En we hebben jonge spitsen die alweer snel kunnen gaan”, zegt Schaars, zonder namen te noemen.

Jordy Bawuah (19) en Jim Koller (19) debuteerden onlangs al in de hoofdmacht van PSV. Souleymane Sidibe (19) maakte dit jaar de meeste minuten op het middenveld van Jong PSV. Net als Fernandez, maakten Joël van den Berg en Fabien Meriën afgelopen maanden al deel uit van de hoofdmacht.

“Er komen ook weer nieuwe jongens aan. PSV zit vol talent, het is aan ons om ze zo snel mogelijk op het juiste podium te krijgen en ze klaar te maken voor PSV 1, maar wie daar snel aan kunnen haken, is zó lastig te zeggen”, vervolgt hij.

Opvolger Bosz

Onlangs schoof de oefenmeester aan in het programma Goedemorgen Eredivisie, waar hij genoemd werd als de (toekomstige) opvolger van Peter Bosz.

Schaars is daar zelf niet mee bezig: “Ik heb gezegd: ik ben niet de opvolger van Peter Bosz. In de zin: ik ben daar nog niet op uit. Ik ben bezig om mezelf te ontwikkelen als trainer, maar het mag duidelijk zijn dat ik PSV een hele mooie club vind. De vraag is of ik daar dan direct aan de slag wil als hoofdtrainer, of dat ik eerst andere stappen wil maken. Dat zal de toekomst uitwijzen”, aldus de voormalig controleur.

Geschreven door

Bekijk volledige bio

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
  • 11
  • 1
  • 5
5 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

S. Schaars

Jong PSV
Team: Jong PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (11 jan. 1984)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws