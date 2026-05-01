Stijn Schaars denkt dat meerdere spelers van de huidige Jong PSV-selectie komend seizoen de stap naar de hoofdmacht kunnen maken. De oefenmeester van de Eindhovense beloftenploeg ziet – naast Noah Fernandez – twee andere middenvelders in aanmerking komen voor de hoofdmacht, zo vertelt hij tegenover FCUpdate.

Schaars kende een uitstekend eerste seizoen als trainer in het betaalde voetbal. De voormalig middenvelder behaalde met Jong PSV een knappe zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met liefst 26 punten meer dan het jaar daarvoor. Niet voor niets werd Schaars genomineerd voor de Kampioensschilden van de Keuken Kampioen Divisie.

De vier Trainers van de Periode worden automatisch genomineerd voor de Kampioensschilden. Daarnaast deelt een panel nog één wildcard uit. Die was voor Schaars. “Toen die wildcard kwam, was dat leuk. Ik was verrast, want ik had het niet verwacht. Wij spelen niet om de prijzen, dus ik vind het meer dan terecht dat Robin Peter (ADO) de prijs uiteindelijk gewonnen heeft. Het is niet alleen het kampioenschap zelf, maar ook de aanloop daarnaartoe”, vertelt Schaars lovend tegenover verslaggever Luuk van Grinsven.

Overstap naar hoofdmacht

Waar Jong PSV vorig seizoen op een schamele achttiende plaats eindigde, deed het nu zelfs lang mee in de subtop. Schaars kijkt zeer tevreden terug op zijn prestatie: “Heel positief; we hadden een goede dynamiek en zijn heel competitief geweest. We hebben veel jongens kennis kunnen laten maken met de KKD en veel spelers hebben de volgende stap gemaakt door middel van een verkoop. Met Noah Fernandez is er zelfs een jongen aangehaakt bij het eerste, terwijl er meerdere anderen tegenaan schuren. Dat is eigenlijk wat we willen.”

Welke spelers er dan tegenaan schuren? “Dat is altijd lastig. Op korte termijn hebben we een aantal middenvelders die in aanmerking zouden kunnen komen. Daar zit wel potentie in. Ik denk ook dat we een centrale verdediger hebben die dat kan zijn. En we hebben jonge spitsen die alweer snel kunnen gaan”, zegt Schaars, zonder namen te noemen.

Jordy Bawuah (19) en Jim Koller (19) debuteerden onlangs al in de hoofdmacht van PSV. Souleymane Sidibe (19) maakte dit jaar de meeste minuten op het middenveld van Jong PSV. Net als Fernandez, maakten Joël van den Berg en Fabien Meriën afgelopen maanden al deel uit van de hoofdmacht.

“Er komen ook weer nieuwe jongens aan. PSV zit vol talent, het is aan ons om ze zo snel mogelijk op het juiste podium te krijgen en ze klaar te maken voor PSV 1, maar wie daar snel aan kunnen haken, is zó lastig te zeggen”, vervolgt hij.

Opvolger Bosz

Onlangs schoof de oefenmeester aan in het programma Goedemorgen Eredivisie, waar hij genoemd werd als de (toekomstige) opvolger van Peter Bosz.

Schaars is daar zelf niet mee bezig: “Ik heb gezegd: ik ben niet de opvolger van Peter Bosz. In de zin: ik ben daar nog niet op uit. Ik ben bezig om mezelf te ontwikkelen als trainer, maar het mag duidelijk zijn dat ik PSV een hele mooie club vind. De vraag is of ik daar dan direct aan de slag wil als hoofdtrainer, of dat ik eerst andere stappen wil maken. Dat zal de toekomst uitwijzen”, aldus de voormalig controleur.