Stijn Schaars gaat aan de slag als hoofdtrainer

Stijn Schaars is de nieuwe hoofdtrainer van Jong PSV. Dat maakt de club via de officiële kanalen bekend. Schaars was al langer in beeld om de opvolger van Alfons Groenendijk te worden, maar heeft nu ook de goedkeuring van de KNVB gekregen.

Schaars was het afgelopen seizoen nog assistent van Peter Bosz op de bank bij het eerste van PSV. Eerder was hij actief bij de Onder 16, Onder 17 en Onder 18 van de club, waar hij tussen 2013 en 2016 als speler actief was.

Artikel gaat verder onder video

De oud-international, die 24 interlands speelde voor Oranje, wordt nu voor het eerst hoofdtrainer. Vandaag (maandag) begint ook meteen de voorbereiding. “Ik ben zowel PSV als de KNVB heel dankbaar voor deze kans en kijk er enorm naar uit om van start te gaan”, vertelt Schaars op de clubwebsite.

De oud-middenvelder bedankt in het bijzonder de KNVB, omdat hij dispensatie heeft gekregen van de bond. Schaars beschikt nog niet over een UEFA Pro-diploma, maar mag op verzoek van PSV van de KNVB in elk geval één seizoen hoofdtrainer zijn in de Keuken Kampioen Divisie. Ook Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart is ‘heel blij’ met de ‘pilot’ van de KNVB.

Stijn Schaars is aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Jong PSV 🤝 — PSV (@PSV) June 30, 2025

