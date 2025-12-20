Het kalenderjaar loopt op zijn einde en daarmee komt ook de winterstop voor Vandaag Inside in zicht. Voor Johan Derksen en René van der Gijp staan er nog twee afleveringen op het programma, maar die zullen zonder Wilfred Genee worden gemaakt. En dat stemt Derksen zichtbaar tevreden.

Aan het slot van de vrijdagavonduitzending blikte Genee alvast terug op het jaar. "Ik klop nog een keer af, maar we zijn redelijk zonder kleerscheuren door het jaar heen gekomen hè", merkte de presentator op. Het programma sleepte de Gouden Televizier-Ring in de wacht en bleef, in tegenstelling tot 2024, gevrijwaard van openlijke ruzies aan tafel.

Dat Genee het jaar wilde samenvatten, bleek geen toeval. Voor hem was het namelijk zijn laatste uitzending van 2025. "Maar we hebben maandag en dinsdag nog", waarschuwde Derksen zijn collega. Even later werd duidelijk dat Genee bij die laatste twee afleveringen ontbreekt. "Dan moet het goed komen ja, dat scheelt een stuk natuurlijk", glimlachte Genee.

‘Onmisbare’ Johan Derksen

Ook Derksen sprak van een geslaagd jaar, zij het met een knipoog. "Ik zou willen opmerken dat ik bewezen heb dat ik onmisbaar ben voor dit programma." Van der Gijp noemde het bezoek van tennislegende Boris Becker een van de hoogtepunten. "Hij vond het leuk."

Genee sloot zich aan bij de positieve terugblik, maar weet niet of 2026 ook vrij van relletjes blijft. "Dat kan ik niet garanderen. We gaan vast wel weer op onze bek."

Pas tegen het einde van de uitzending drong bij Derksen door waarom Genee ontbrak bij de laatste afleveringen. "Oh ja, jij gaat met vakantie hè. Oh heerlijk René, twee ontspannen uitzendingen nog." Daarbij werd niet bekendgemaakt wie de rol van presentator overneemt.

Eerder deze maand gaf Genee bij RTL Boulevard al aan toe te zijn aan rust. "Ik moet wel effe vakantie hebben. Het is voor Lily (zijn vrouw, red.) heel druk geweest We hebben ook twee kinderen waar we heel veel tijd aan besteden. Straks als de feestdagen aanbreken gaan we echt helemaal niks doen."