Derksen hekelt 'lachwekkend' verzoek van Quincy Promes: 'Toppunt van zelfoverschatting'

19 december 2025, 22:49

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor Quincy Promes, die eerder deze week een verzoek indiende om vrijgelaten te worden. In Vandaag Inside spreekt Derksen zijn afkeuring uit over de voetballer, die is veroordeeld tot in totaal 7,5 jaar gevangenisstraf.

Promes werd in twee afzonderlijke strafzaken (voor een steekincident op een familiefeest én voor zijn betrokkenheid bij cocaïnesmokkel) veroordeeld tot gevangenisstraffen. De oud-speler van onder meer FC Twente en Ajax bleef echter lange tijd uit handen van Justitie door in Rusland, waar hij speelde bij Spartak Moskou, te verblijven. Na een trainingskamp in Dubai, in februari 2024, werd hij tegengehouden toen hij terug wilde vliegen. Na een lange tijd van onzekerheid werd Promes uiteindelijk in juni van dit jaar uitgeleverd aan Nederland, waar hij sindsdien in voorarrest zit zolang het hoger beroep in zijn zaken nog loopt.

Eerder deze week verzocht Promes de rechtbank om te worden vrijgelaten, 'om zijn kinderen te kunnen helpen'. De voetballer beloofde zich daarbij aan de voorwaarden te zullen houden. Ook zou hij zijn voetballoopbaan, zodra hij op vrije voeten komt, nieuw leven in willen blazen. "Als ik fit ben, ben ik voor iedere club interessant. Ik weet bijna zeker dat ik een club kan vinden", liet de vijftigvoudig Oranje-international weten. De rechtbank bleek echter onvermurwbaar en wees het verzoek van Promes af.

"Dat is het toppunt van zelfoverschatting", zegt Derksen. "Van: Ik ben Promes en ik heb wat foutjes gemaakt en wil met de kerstdagen bij mijn kinderen zijn en mijn carrière hervatten. Maar weet je wel: die man heeft gewoon iemand neergestoken en een drugstransport gefinancierd. Dat zijn zware misdrijven, dan blijf je gewoon binnen. Alleen het feit dat hij het aanvraagt is al lachwekkend", aldus De Snor. René van der Gijp is het daar roerend mee eens: "Te gek voor woorden, dat hij dat aanvraagt. Moet je niet doen en dat moet je als advocaat ook niet willen. Die had moeten zeggen: Dat moet je niet doen, joh".

