Quincy Promes geland op Schiphol en direct vastgezet

is weer in Nederland. De 33-jarige voetballer is vrijdag per vliegtuig vanuit Dubai overgebracht naar Schiphol, waar hij even na 21.30 uur geland is, zo bevestigt het Openbaar Ministerie tegenover de NOS. Zoals al was aangekondigd is Promes direct na de landing vastgezet.

Promes is in twee verschillende strafzaken veroordeeld tot celstraffen. Voor zijn betrokkenheid bij drugssmokkel moet de voetballer zes jaar de cel in; het neersteken van zijn neef levert hem nóg eens anderhalf jaar op. In beide zaken loopt het hoger beroep nog.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Waterreus laat werkelijk waar geen spaan heel van Promes en Stam: 'Pure walging, strengst mogelijke straf'

Tot voor kort wist Promes uit handen van justitie te blijven omdat hij in Rusland (waar hij onder contract stond bij Spartak Moskou) en later Dubai te verblijven. Rusland heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten (waar Dubai onder valt) hebben dat wél, maar dat betreft een procedure die doorgaans jaren in beslag neemt. Vorige week werd Promes echter gearresteerd, waarna hij vrijdag is overgebracht naar Nederland om zijn straf uit te zetten.

LEES OOK: Praat Quincy Promes zijn mond voorbij? 'Toch een opvallende zin'

Promes diende een verzoek in om de uitkomst van zijn hoger beroep in vrijheid af te mogen wachten. Dat werd echter niet gehonoreerd, omdat de voetballer als 'vluchtgevaarlijk' wordt gezien. Promes is dan ook direct naar de landing vastgezet, waar hij gevangen zit wordt niet bekendgemaakt.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Raphinha hint op Facebook naar toptransfer Barcelona 🔗

👉 De stemmen zijn geteld: dit is het FCUpdate Eredivisie-team van het Jaar 🔗

👉 Lewandowski hakt knoop door over interlandcarrière na vertrek bondscoach 🔗

👉 'Turkse grootmacht richt pijlen op Neymar, die aast op Europese terugkeer'🔗

👉 Zidane verheugt zich op nieuwe klus: ‘Het is een droom, ik kan niet wachten’ 🔗