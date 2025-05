De stemmen zijn geteld: dit is het FCUpdate Eredivisie-team van het Jaar

Het FCUpdate Eredivisie-team van het jaar is bekend! Vorige week nomineerden we in totaal 42 spelers voor de elf posities, daarnaast werden vier potentiële trainers van het jaar aangewezen. Jullie kregen vervolgens op onze Instagram de gelegenheid om jullie favorieten aan te wijzen. De stemmen zijn inmiddels geteld en dit zijn de resultaten!

Keeper

Voor de positie onder de lat nomineerden we Remko Pasveer (Ajax), Walter Benítez (PSV), Robin Roefs (NEC), Nick Olij (Sparta Rotterdam) en Vasilios Barkas (FC Utrecht). Olij komt met 35 procent van de uitgebrachte stemmen als winnaar uit de bus, gevolgd door Pasveer (25 procent) en Roefs (22 procent).

Rechtsback

Rechts achterin kregen jullie de keuze tussen Givairo Read (Feyenoord), Anton Gaaei (Ajax), Siebe Horemans (FC Utrecht) en Mats Deijl (Go Ahead Eagles). Met 51 procent van de stemmen is Gaaei de duidelijke winnaar!

Centrale verdedigers

Omdat er twee posities centraal achterin te vergeven zijn, besloten we vijf spelers te nomineren: Dávid Hancko (Feyenoord), Gerrit Nauber (Go Ahead Eagles), Ryan Flamingo (PSV), Wouter Goes (AZ) en Josip Sutalo (Ajax). Hancko kreeg van jullie 41 procent van de stemmen en wordt in ons elftal van het jaar geflankeerd door Sutalo, die met 34 procent op de tweede plaats eindigde.

© Imago/Realtimes

Linksback

Voor de linksbackpositie nomineerden we Mauro Júnior (PSV), Souffian El Karouani (FC Utrecht), Jorrel Hato (Ajax) en Calvin Verdonk (NEC). Met 38 procent van de stemmen bemachtigt El Karouani een plekje in ons elftal van het jaar.

Verdedigende middenvelder

Op de 'nummer 6'-positie kregen jullie de keuze uit Jordan Henderson (Ajax), Oscar Fraulo (FC Utrecht), Joey Veerman (PSV) en Jordy Clasie (AZ). Laatstgenoemde had jullie overduidelijke voorkeur: Clasie kreeg bijna de helft van alle stemmen (48 procent) en blijft Henderson (28 procent) daarmee ruimschoots voor.

Centrale middenvelder

Voor deze plek nomineerden we Malik Tillman (PSV), In-beom Hwang (Feyenoord), Kenneth Taylor (Ajx) en Paxten Aaronson (FC Utrecht). Jullie stemden het meest op de Amerikaanse PSV'er: Tillman kreeg 41 procent van de stemmen.

Aanvallende middenvelder

Op '10' hadden jullie de keuze uit Luciano Valente (FC Groningen), Ismael Saibari (PSV), Jakob Breum (Go Ahead Eagles) en Sem Steijn (FC Twente). Met 58 procent van de stemmen is Eredivisietopscorer Steijn de duidelijke winnaar.

© Imago/Realtimes

Rechtsbuiten

Voor de rechtsbuitenpositie werden Oliver Antoman (Go Ahead Eagles), Miguel Rodríguez (FC Utrecht), Ivan Perisic (PSV) en Vito van Crooij (NEC) genomineerd. De PSV'er gaat er uiteindelijk met de prijs vandoor: Perisic blijft met 45 procent van de stemmen assistkoning Antman (28 procent) ruim voor.

Spits

In de punt van de aanval konden jullie kiezen tussen Luuk de Jong (PSV), Troy Parrott (AZ), Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles) en Dylan Vente (PEC Zwolle). Met 43 procent van de stemmen is Edvardsen de eerste Eagles-speler die zich een plek in het elftal van het jaar weet te verwerven.

Linksbuiten

Op de linksbuitenpositie werden Igor Paixão (Feyenoord), Yoann Cathline (FC Utrecht), Noa Lang (PSV) en Leo Sauer (NAC Breda) genomineerd. Jullie voorkeur gaat overduidelijk uit naar Paixão, die met 43 procent van de stemmen nummer twee Cathline (23 procent) ruim voorblijft.

© Imago/Realtimes

Trainer van het jaar

Voor de titel trainer van het jaar werden Ron Jans (FC Utrecht), Peter Bosz (PSV), Paul Simonis (Go Ahead Eagles) en Francesco Farioli (Ajax) genomineerd. Laatstgenoemde gaat er nu wél met de prijs vandoor: Farioli kreeg 47 procent van de stemmen en troeft Jans (26 procent) en Simonis (16 procent) daarmee ruimschoots af.

© Imago/Realtimes

