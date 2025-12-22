Een opvallende gewaarwording op X, waar een video van hard rondgaat na het duel tussen Feyenoord en FC Twente (1-1). De middenvelder van de Rotterdammers ligt onder vuur vanwege de manier waarop hij Het Legioen bedankte. Volgens supporters wekte de voormalig aanvoerder een bijzonder ongeïnteresseerde indruk.

Feyenoord kwam zondagmiddag onthutsend zwak voor de dag in De Kuip tegen Twente. Het was een klein wonder dat de Rotterdammers na de eerste helft ‘slechts’ met 0-1 achter stonden. Mede dankzij een sterk keepende Timon Wellenreuther kwam Feyenoord na rust op gelijke hoogte via een prachtige treffer van Gonçalo Borges: 1-1. Dat bleek ook de eindstand.

Toch was er na afloop van het duel allesbehalve positivisme bij de aanhang van Feyenoord. Een deel van de supporters richt de pijlen op Timber. De middenvelder, die sowieso al niet lekker ligt bij de fans vanwege zijn contractsituatie, kreeg de camera’s op zich gericht toen de spelers van Feyenoord het publiek bedankten.

De meeste spelers applaudisseerden voor de fans. Dat deed Timber ook, maar volgens supporters op een zeer ongeïnteresseerde manier. “Quinten z’n afscheidsapplaus richting het Legioen. Ongelooflijk”, schrijft een twitteraar. “Niemand is groter dan de club!”, luidt het oordeel van een andere supporter.