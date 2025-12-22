Live voetbal

Opvallende video van Timber na Feyenoord – Twente gaat viraal ‘Eng ventje’

Quinten Timber bij Feyenoord
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
22 december 2025, 06:55

Een opvallende gewaarwording op X, waar een video van Quinten Timber hard rondgaat na het duel tussen Feyenoord en FC Twente (1-1). De middenvelder van de Rotterdammers ligt onder vuur vanwege de manier waarop hij Het Legioen bedankte. Volgens supporters wekte de voormalig aanvoerder een bijzonder ongeïnteresseerde indruk.

Feyenoord kwam zondagmiddag onthutsend zwak voor de dag in De Kuip tegen Twente. Het was een klein wonder dat de Rotterdammers na de eerste helft ‘slechts’ met 0-1 achter stonden. Mede dankzij een sterk keepende Timon Wellenreuther kwam Feyenoord na rust op gelijke hoogte via een prachtige treffer van Gonçalo Borges: 1-1. Dat bleek ook de eindstand.

Artikel gaat verder onder video

Toch was er na afloop van het duel allesbehalve positivisme bij de aanhang van Feyenoord. Een deel van de supporters richt de pijlen op Timber. De middenvelder, die sowieso al niet lekker ligt bij de fans vanwege zijn contractsituatie, kreeg de camera’s op zich gericht toen de spelers van Feyenoord het publiek bedankten.

De meeste spelers applaudisseerden voor de fans. Dat deed Timber ook, maar volgens supporters op een zeer ongeïnteresseerde manier. “Quinten z’n afscheidsapplaus richting het Legioen. Ongelooflijk”, schrijft een twitteraar. “Niemand is groter dan de club!”, luidt het oordeel van een andere supporter.

➡️ Meer nieuws over Timber

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Fouilleren bij Feyenoord verloopt opvallend

Feyenoord-fans omzeilen fouillering bij De Kuip: vreemde beelden gaan rond

  • Gisteren, 22:37
  • Gisteren, 22:37
Feyenoord-speler Quinten Timber

Quinten Timber is blij met mediastilte tijdens winterstop

  • Gisteren, 21:44
  • Gisteren, 21:44
Sami Ouaissa krijgt rood bij NEC - Ajax van Allard Lindhout

Perez en Vink begrijpen niets van rode kaart Ouaissa tegen Ajax

  • Gisteren, 21:00
  • Gisteren, 21:00
3 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
443 Reacties
35 Dagen lid
1.130 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Misschien moeten ze hun pijlen eens richten op van Persie die deze jongen volledig gedeclasseerd heeft. Er was tot dan toe niets aan de hand met Timber.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
443 Reacties
35 Dagen lid
1.130 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Misschien moeten ze hun pijlen eens richten op van Persie die deze jongen volledig gedeclasseerd heeft. Er was tot dan toe niets aan de hand met Timber.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Twente

Feyenoord
1 - 1
FC Twente
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
15
2
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel