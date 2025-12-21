Valentijn Driessen vraagt Robin van Persie na afloop van de wedstrijd Feyenoord - FC Twente (1-1) naar de stand van zaken rond het aanvoerderschap van Feyenoord. Bij afwezigheid van de eerste drie opties (Sem Steijn, Anis Hadj Moussa en Givairo Read) was het niet , maar doelman die de band mocht dragen in de laatste officiële wedstrijd van 2025.

Timber was vorig seizoen nog de eerste aanvoerder van Feyenoord. Mede omdat hij over een aflopend contract beschikt en dus komende zomer transfervrij de deur dreigt uit te lopen, werd de band hem afgelopen zomer afgenomen. Aanwinst Steijn werd vervolgens - tot veler verrassing - tot eerste captain uitgeroepen. Hij ontbrak vanwege een blessure echter in het weerzien met zijn vorige werkgever, FC Twente. Ook Read was er vanwege fysieke malheur niet bij in De Kuip. Hadj Moussa was op zijn beurt niet beschikbaar vanwege zijn deelname aan de Afrika Cup met Algerije.

Waar Timber eind november, in het thuisduel met N.E.C., de band bij absentie van bovengenoemd drietal ineens weer omgeschoven kreeg, koos Van Persie tegen Twente juist voor Wellenreuther. "Is dat iets persoonlijks ofzo, tussen jou en Timber, waarom hij ook nú geen aanvoerder is?", vraagt Driessen tijdens de persconferentie dan ook aan Van Persie. "Eerder is hij natuurlijk wel een keer aanvoerder geweest toen er spelers uitvielen."

"Over Timber hebben we het gehad", reageert Van Persie. "Daarin kijk je om je heen. Als je drie aanvoerders mist, wie die leidinggevende rol op en naast het veld kan vervullen. Daarin vind ik Timon echt een leider. Ik ben van hem onder de indruk, hoe hij zich presenteert tijdens meetings, op de hoogte is van onze speelwijze en hoe hij dat vertaalt richting de wedstrijden. Hoe hij, ook in de moeilijke periode, voor de groep staat. Dat vond ik echt heel mooi om te zien, dus dat is de reden dat hij vandaag aanvoerder was", aldus de trainer.

'Is dit een statement of een vraag?'

Driessen vraagt door en wil weten of Van Persie overweegt om Wellenreuther nu tot eerste aanvoerder uit te roepen. "Als dit allemaal hoor denk ik: ja, daar zit de eerste aanvoerder", zegt de Telegraaf-journalist. Van Persie houdt zich op de vlakte: "We gaan met de staf de afgelopen maanden bespreken, en daarin ook iedere belangrijke keuze voor mij." Driessen concludeert: "Dus dit zou ook een keuze kunnen zijn?", waarop Van Persie even een stilte laat vallen. "Is dit een statement of een vraag? Een vraag? Nogmaals, dat ga ik eerst met mijn staf bespreken en de mensen met wie ik dagelijks samenwerk."