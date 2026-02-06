In Brazilië duikt een wild gerucht op over . Corinthians speelt volgens een grote fansite met de gedachte om de oud-speler van onder meer PSV en Ajax te herenigen met ex-ploeggenoot .

Labyad (32) en Memphis (31) speelden in het seizoen 2011/12 samen bij PSV. Aan het einde van dat seizoen vertrok Labyad naar het Portugese Sporting CP. Later kwam hij uit voor Vitesse, Fulham en FC Utrecht, waar hij in 2018 een transfer naar Ajax verdiende. De Amsterdammers telden zes miljoen euro neer, maar zagen Labyad na vier seizoenen uit zijn contract lopen, om vervolgens na ruim een half jaar weer bij Utrecht te tekenen. Begin 2024 verliet hij Nederland opnieuw om zijn loopbaan te vervolgen in China. Op 1 januari liep Labyad uit zijn contract bij Dalian Yingbo.

Meu Timão weet vrijdagavond te melden dat Labyad op de radar van Corinthians is verschenen. De club mocht tussen augustus 2025 en januari 2026 voor straf geen nieuwe spelers registreren, maar zou nu dus overwegen om de transfervrije Labyad aan te trekken. "De vriendschap tussen Labyad en Memphis spreekt in het voordeel van Corinthians bij de onderhandelingen", schrijft de site. In Brazilië loopt de transferperiode nog door tot begin maart.

Corinthians won afgelopen zondag de Braziliaanse Supercopa, door in de finale met 0-2 te winnen van Flamengo. Vrijdag was de club in het Campeonata Paulista, het staatskampioenschap van São Paulo, met 3-0 te sterk voor Capivariano. Memphis begon in dat laatste duel als bankzitter, maar mocht de laatste twintig minuten meedoen. Niet lang na zijn entree was de Oranje-international de aangever bij de 3-0 van ploeggenoot Kayke.