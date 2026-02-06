heeft op vrijdagavond mogelijk het mooiste doelpunt van het voetbalweekend al gemaakt. De middenvelder van Excelsior trof na een halfuur spelen met een schitterend uitgevoerde omhaal doel in het uitduel bij hekkensluiter NAC Breda, dat daardoor op een 0-2 achterstand kwam te staan.

NAC-trainer Carl Hoefkens stuurde een aanvallend elftal de wei in tegen Excelsior, maar zijn tactiek kon na dik tien minuten spelen alweer de prullenbak in. Rio Hillen benadeelde de thuisploeg door met te hoog gegeven been in te komen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük kende geen genade, en zond Hillen met direct rood naar de kant. Nog geen vijf minuten later wist Excelsior al te profiteren van de numerieke meerderheid, toen Emil Hansson de score opende: 0-1.

Doelman Daniel Bielica voorkwam na een klein halfuur met een prima redding dat hij opnieuw moest vissen, maar was even later kansloos. Een indraaiende voorzet vanaf de linkerkant van het veld werd bij de tweede paal door Gyan de Regt weer voor het doel gebracht. De meegelopen Yegoian aarzelde niet en passeerde Bielica met een prachtige omhaal.