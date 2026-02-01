Live voetbal

Kees Kwakman spreekt van onterechte rode kaart voor Feyenoord

Allard Lindhout en Robin van Persie
Foto: © Imago
0 reacties
Redactie FCUpdate
1 februari 2026, 23:15

De rode kaart die Feyenoord-aanvaller Gonçalo Borges kreeg tegen PSV roept vragen op. ESPN-analist Kees Kwakman vindt dat de Portugese aanvaller van de Rotterdammers onterecht van het veld werd gestuurd.

Borges kreeg in de tweede helft van het duel tussen PSV en Feyenoord, dat eindigde in 3-0, een directe rode kaart van scheidsrechter Allard Lindhout. De aanvaller ging ongelukkig door op de achillespees van PSV-speler Couhaib Driouech, met rood als gevolg.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Kwakman had Lindhout anders moeten oordelen. "We hebben het vaak over intentie. Dat is voor een scheidsrechter meestal niet te zien, maar nu wel. Dit gebeurt niet vaak. Je ziet hier heel duidelijk dat iemand het niet bewust doet. Borges kijkt al naar een andere situatie en stapt onbewust op Driouech. Dat is heel vervelend en pijnlijk, maar ik vind dit geen rode kaart. Het is vooral ongelukkig."

Collega-analist Kenneth Perez kan zich wel verplaatsen in de beslissing van de scheidsrechter. "Ik vind dit ongelofelijk ongelukkig. Hij mistimet zijn stap, waardoor hij waarschijnlijk volgens de regels terecht rood krijgt. Hier zit wat mij betreft geen enkele kwade bedoeling bij."

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Shaqueel van Persie

Van Persie meldt zich op Instagram en bedankt voor steunbetuigingen

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
PSV-speler Ryan Flamingo

Volop interesse voor Flamingo, maar PSV weigert mee te werken

  • Gisteren, 22:27
  • Gisteren, 22:27
AZ-supporters bij een wedstrijd van AZ

AZ-fans sneren naar eigen achterban met spandoek

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Feyenoord

PSV
3 - 0
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Gonçalo Borges

Gonçalo Borges
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (29 mrt. 2001)
Positie: AM (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
7
2
2024/2025
Porto
26
2
2023/2024
Porto
17
0
2022/2023
Porto II
17
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel