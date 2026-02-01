De rode kaart die Feyenoord-aanvaller kreeg tegen PSV roept vragen op. ESPN-analist Kees Kwakman vindt dat de Portugese aanvaller van de Rotterdammers onterecht van het veld werd gestuurd.

Borges kreeg in de tweede helft van het duel tussen PSV en Feyenoord, dat eindigde in 3-0, een directe rode kaart van scheidsrechter Allard Lindhout. De aanvaller ging ongelukkig door op de achillespees van PSV-speler Couhaib Driouech, met rood als gevolg.

Volgens Kwakman had Lindhout anders moeten oordelen. "We hebben het vaak over intentie. Dat is voor een scheidsrechter meestal niet te zien, maar nu wel. Dit gebeurt niet vaak. Je ziet hier heel duidelijk dat iemand het niet bewust doet. Borges kijkt al naar een andere situatie en stapt onbewust op Driouech. Dat is heel vervelend en pijnlijk, maar ik vind dit geen rode kaart. Het is vooral ongelukkig."

Collega-analist Kenneth Perez kan zich wel verplaatsen in de beslissing van de scheidsrechter. "Ik vind dit ongelofelijk ongelukkig. Hij mistimet zijn stap, waardoor hij waarschijnlijk volgens de regels terecht rood krijgt. Hier zit wat mij betreft geen enkele kwade bedoeling bij."