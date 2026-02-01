Live voetbal 6

Feyenoord wil Seny Dieng als nieuwe keeper

Seny Dieng
1 februari 2026

Feyenoord is actief op zoek naar een extra doelman en heeft daarbij zijn vizier gericht op Seny Dieng. De Rotterdammers bereiden volgens FR12 een bod voor op de 31-jarige keeper van Middlesbrough, die geldt als een mogelijke opvolger van Justin Bijlow. Met het vertrek van Bijlow wil Feyenoord de keepersgroep aanvullen met ervaring en extra zekerheid.

De interesse in Dieng past binnen de wens van Feyenoord om de concurrentie onder de lat te vergroten. Timon Wellenreuther is formeel de eerste doelman en aanvoerder, maar kende de afgelopen wedstrijden een mindere fase. Dieng moet dan ook vooral worden gezien als aanvullende optie, niet per se als directe nummer één. Toch zal Timon Wellenreuther de hete adem voelen, gezien zijn mindere vorm dit seizoen. Zondag oogde hij niet overtuigend in het duel met PSV. Liam Bossin blijft daarnaast deel uitmaken van de selectie als achtervang.

Dieng beschikbaar na afgeketste deal

Dieng was recent nog dicht bij een overstap naar Hull City, maar die transfer ging uiteindelijk niet door. Daardoor is de keeper opnieuw beschikbaar op de markt. Middlesbrough staat open voor een vertrek en is bereid mee te werken, al spelen de contractuele voorwaarden van Dieng daarbij een rol.

Voorafgaand aan de focus op Dieng keek Feyenoord ook nadrukkelijk naar de Nederlandse markt. Namen als Kjell Scherpen, Nick Olij en Kayne van Oevelen passeerden de revue, maar bleken niet haalbaar. Scherpen lijkt op weg naar Wolverhampton Wanderers, terwijl Olij en Van Oevelen (FC Volendam) financieel of sportief buiten bereik lagen.

Daarmee heeft Feyenoord de blik definitief naar het buitenland verlegd. Met Dieng hoopt de club een ervaren sluitpost binnen te halen die direct inzetbaar is en de concurrentiestrijd onder de lat nieuw leven inblaast. Of het in de slotfase van de transferperiode daadwerkelijk tot een akkoord komt, zal de komende dagen moeten blijken. De transfermarkt sluit dinsdagavond de deuren in Nederland.

Shaqueel van Persie

Van Persie meldt zich op Instagram en bedankt voor steunbetuigingen

  • Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
AZ-supporters bij een wedstrijd van AZ

AZ-fans sneren naar eigen achterban met spandoek

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
Hans Kraay junior

Sano spreekt van ‘lucky goal’, Kraay: ‘Dat moet je nooit zeggen!’

  • Gisteren, 21:39
  • Gisteren, 21:39
Vrij Dag
605 Reacties
623 Dagen lid
857 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waarom niet gaan voor Vaessen. Valente kent hem. Al moet ik wel zeggen dat Vaessen bij BEIDE goals niet vrijuit ging. Zelf houdt hij het alleen op de eerste, al zocht hij ook hier een excuus voor. Maar all over is hij denk ik wel een aanwinst

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
933 Reacties
1.223 Dagen lid
4.692 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag vaessen is niet verkeerd. Denk dat het meer in zijn manieren/trekjes op het veld zit dan dat het aan zijn kwaliteiten ligt.

Vrij Dag
605 Reacties
623 Dagen lid
857 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja, misschien wel. Een goede reserve keeper dat wel, Drommel dan?

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
933 Reacties
1.223 Dagen lid
4.692 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag drommel was bij twente zeker goed, net als olij bij sparta. Maar misschien zijn zij net zoiets als boschker : onbetwist goede doelmannen, maar NET niet DE doelmannen. (En ja, zeker respect voor boschker, die had echt meer oranjekansen verdiend). Wie dan wel vraag je? Ik denk dat ze paes echt hadden moeten proberen. In zijn tijd hier was hij al een 'zeer vervelende'keeper om tegen te spelen. En in amerika heeft hij ook tegen grotere namen gespeeld, toch kreeg hij vrijwel altijd een ruime voldoende. ( ben zeer grote voetballiefhebber en volg ook veel spelers in buitenland en statistieken, ook in Indonesië bv)

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
933 Reacties
1.223 Dagen lid
4.692 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Misschien moeten ze weer in de Poolse vijver gaan vissen. Daar hebben ze genoeg leuke spelers uit gehaald, hun begeleiding is goed en ze kennen jan de Zeeuw die een goed woordje kan doen. Enige miskoop die ze daar hebben gedaan was hun reservekeeper malkowski, dus dat zou bijna 90 procent succes moeten zijn 😉

Seny Dieng

Seny Dieng
Middlesbrough
Team: Middlesbrough
Leeftijd: 31 jaar (23 nov. 1994)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Middlesbrough
3
0
2025/2026
Middlesbrough
0
0
2024/2025
Middlesbrough
17
0
2023/2024
Middlesbrough
35
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

