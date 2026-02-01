Live voetbal 3

'Feyenoord en Cyle Larin per direct uit elkaar'

Cyle Larin en Gonçalo Borges van Feyenoord
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
1 februari 2026, 14:06   Bijgewerkt: 14:16

Cyle Larin is er zondag niet bij voor de wedstrijd PSV - Feyenoord. Volgens Mikos Gouka hebben de Rotterdammers per direct afscheid genomen van de aanvaller, die terugkeert bij RCD Mallorca.

Larin werd sinds de zomer gehuurd van Mallorca. Hij kwam sindsdien tot vijftien officiële wedstrijden, waarvan twaalf als invaller. De teller bleef voor hem steken op één doelpunt (in de Europa League tegen Panathinaikos) en één assist (in de Eredivisie tegen FC Utrecht).

De dertigjarige Canadees had donderdagavond nog een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Real Betis in de Europa League. Hij miste meerdere opgelegde kansen, waardoor Feyenoord met 2-1 verloor.

Larin lijkt nu dus terug te keren bij Mallorca, waar zijn contract doorloopt tot de zomer van 2028. Het moet nog blijken of hij het seizoen afmaakt bij de eilandbewoners, of dat hij bijvoorbeeld opnieuw wordt verhuurd.

Cyle Larin was niet goed genoeg voor Feyenoord

28 stemmen

