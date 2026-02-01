is er zondag niet bij voor de wedstrijd PSV - Feyenoord. Volgens Mikos Gouka hebben de Rotterdammers per direct afscheid genomen van de aanvaller, die terugkeert bij RCD Mallorca.

Larin werd sinds de zomer gehuurd van Mallorca. Hij kwam sindsdien tot vijftien officiële wedstrijden, waarvan twaalf als invaller. De teller bleef voor hem steken op één doelpunt (in de Europa League tegen Panathinaikos) en één assist (in de Eredivisie tegen FC Utrecht).

De dertigjarige Canadees had donderdagavond nog een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Real Betis in de Europa League. Hij miste meerdere opgelegde kansen, waardoor Feyenoord met 2-1 verloor.

Larin lijkt nu dus terug te keren bij Mallorca, waar zijn contract doorloopt tot de zomer van 2028. Het moet nog blijken of hij het seizoen afmaakt bij de eilandbewoners, of dat hij bijvoorbeeld opnieuw wordt verhuurd.

Cyle Larin is er niet bij in Eindhoven. Feyenoord en de Canadees zouden uit elkaar zijn gegaan, is het verhaal hier. #Feyenoord #psvfey — Mikos Gouka (@MikosGouka) February 1, 2026