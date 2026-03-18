Bayern München slacht Atalanta: 10-2 in totaal, Harry Kane schrijft historie

Bayern München heeft zonder enige genade opnieuw afgerekend met Atalanta. In de Allianz Arena werd het 4-1, na de eerdere 6-1 overwinning in Bergamo. Daarmee plaatsten de Duitsers zich met een verpletterende 10-2 totaalscore voor de kwartfinale van de Champions League. Grote man van de avond: , die geschiedenis schreef. In de kwartfinale wacht een tweeluik met Real Madrid.

Kane schrijft geschiedenis

Vanaf de eerste minuut was duidelijk dat Bayern geen enkele ruimte zou laten voor een Italiaanse comeback. De ploeg controleerde het tempo volledig en zette Atalanta vast op eigen helft.

Halverwege de eerste helft viel de openingstreffer. Een schot van Kane werd geblokt door Giorgio Scalvini, waarbij de bal op de arm van de verdediger belandde. Na ingrijpen van de VAR ging de bal op de stip. Kane zag zijn eerste poging nog gestopt worden door Marco Sportiello, maar omdat de doelman te vroeg van zijn lijn kwam, mocht hij opnieuw aanleggen. Ditmaal was het raak: 1-0.

Daarmee zette Kane de toon voor een historische avond. De spits maakte later ook de 2-0 met een fraaie individuele actie: met de rug naar het doel draaide hij zich vrij en krulde hij de bal schitterend in de verre bovenhoek.

Met zijn twee treffers bereikte Kane een bijzondere mijlpaal: hij werd de eerste Engelse speler ooit met 50 doelpunten in de Champions League, bereikt in slechts 66 wedstrijden. Bovendien tikte hij de grens van 50 doelpunten in alle competities dit seizoen aan, als eerste speler in Europa.

Bayern walst door na rust

Na rust probeerde Atalanta nog iets terug te doen, maar Bayern schakelde telkens dodelijk snel om. De 3-0 kwam voort uit balverlies van de Italianen, waarna Kane en Luis Díaz het spel razendsnel verlegden naar Lennart Karl, die eenvoudig kon afronden.

Niet veel later volgde de genadeklap. Gianluca Scamacca ging onderuit en hoopte op een vrije trap, maar de scheidsrechter liet doorspelen. Bayern profiteerde direct: Díaz ging één-op-één met de doelman en stiftte de bal koelbloedig binnen voor de 4-0.

In de slotfase kreeg Atalanta nog een klein moment van vreugde. Uit een corner van Giacomo Raspadori verlengde Mario Pasalic de bal, waarna Lazar Samardzic bij de tweede paal raak kopte: 4-1. Het bleek echter slechts een eretreffer in een tweeluik waarin Bayern op alle fronten superieur was.