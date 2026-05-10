Liverpool-fans keren zich plots massaal tegen Arne Slot, Ryan Gravenberch reageert

Arne Slot werd zaterdagmiddag flink uitgefloten door de supporters van Liverpool tijdens het Premier League-duel met Chelsea. Op Anfield ontstond grote woede toen de Nederlandse manager publiekslieveling Rio Ngumoha naar de kant haalde, terwijl de zeventienjarige aanvaller juist een van de weinige lichtpuntjes was bij The Reds. Liverpool speelde uiteindelijk teleurstellend met 1-1 gelijk tegen Chelsea, waarna ook na het laatste fluitsignaal boegeroep klonk vanaf de tribunes.

Ngumoha gaf al vroeg de assist op de openingstreffer van Ryan Gravenberch en bracht met zijn dreiging nog iets van energie in een verder stroperige Liverpool-aanval. Toen Slot hem halverwege de tweede helft naar de kant haalde voor Alexander Isak, klonk er direct een luid fluitconcert vanaf de tribunes.

Slot begrijpt woede van Liverpool-fans

Na afloop zei Slot dat hij de reactie van het publiek begreep. “Hij is niet geblesseerd, maar hij kreeg een paar minuten daarvoor kramp toen hij naar de grond ging. Daarna had ik contact met hem en hij gaf aan dat het genoeg was geweest. Daarom heb ik hem gewisseld.”

Volgens Slot was de wissel dus geen tactische keuze, maar pure noodzaak. Toch snapte hij dat de fans op Anfield daar op dat moment anders naar keken. “Het is volkomen logisch dat mensen niet verwachten dat je een speler wisselt die goed speelt en een assist heeft gegeven. Dat was ook niet mijn bedoeling.”

De Liverpool-manager voelde de bui al hangen zodra het rugnummer van Ngumoha omhoogging. “Ik wist toen al dat dit de reactie zou zijn. Maar dat is geen reden om een speler in het veld te houden die tegen mij zegt dat hij niet verder kan.”

Gravenberch reageert op fluitconcert

Niet alleen de wissel werd uitgefloten. Ook na het laatste fluitsignaal maakten de Liverpool-supporters hun onvrede hoorbaar. Gravenberch, die Liverpool al na vijf minuten op voorsprong had gezet, vond dat lastig te accepteren.

“Eerlijk gezegd hebben we hen nodig”, zei de Oranje-international over de fans. “Oké, we hebben niet gewonnen, maar ik vind niet echt dat we deze reactie verdienden. De supporters moeten negentig minuten lang achter ons staan, want toen ze dat in de tweede helft deden, zetten we echt goed druk. We hebben hen nodig. Hopelijk gebeurt dit in de laatste twee wedstrijden niet opnieuw.”

Slot toonde juist begrip voor het boegeroep na afloop. Liverpool heeft met nog twee wedstrijden te gaan Champions League-plaatsing nog altijd niet definitief veiliggesteld. “Na de wedstrijd begrijp ik het ook, want ik vind niet dat deze club tevreden moet zijn met een 1-1 tegen Chelsea."

De trainer voelde dezelfde frustratie als de fans. “Wij gaan altijd voor de overwinning en als we niet winnen, zijn we teleurgesteld. Zeker in een seizoen waarin we niet veel hebben gewonnen, of in ieder geval niet zoveel als mensen van ons verwachten.”